Adrian Câciu: Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță
Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în guvernul Ciolacu, a criticat-o pe Oana Gheorghiu după concertul Metallica din Capitală. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, fostul ministru a acuzat-o pe Gheorghiu că a stat în lojă și că a beneficiat de protecție din partea SPP. 

Fostul ministru spune că vicepremierul s-ar fi aflat într-o zonă exclusivistă a stadionului și a ironizat fotografia publicată de aceasta pe rețelele sociale. Adrian Câciu a făcut referire și la ceilalți invitați prezenți la concert despre care a spus că au ales să stea „între oameni”, nu în loje sau „în stratosferă socială”.

„Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica, protejată de SPP. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță! O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat în RUTI? Fac pariu că nu a plătit biletul! Noi, restul, parlamentari, consilieri, fosti ministri, analisți, jurnaliști, reprezentați ai societătii civile, am stat între oameni, acolo unde era firesc să stam! Pentru că locul nostru este între oameni, nu în loje, nu în stratosferă socială”.

„Pare că e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile”

De asemenea, Câciu și-a continuat atacul și a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de parvenitism și a subliniat că aceasta ar aprecia privilegiile în timp ce oferă „lecții societății”. În plus, Câciu a ironizat ideea de a urmări concertul din lojă și a sugerat că astfel de poziții creează o ruptură față de românii obișnuiți.

„Parvenitism sau nu, pare ca e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile dând lectii societatii. De la înaltimea privilegiului a ales, din nou, să atace. Dar, a aprins lumina și am vazut-o! La loja, la boierie. Un concert Metallica nu se poate simti apărată de un geam la o loja. Dar, poate, pentru unii, sinecuriști și lobby-ști, doar poza și locul contează! Ce îi mai place la lojă…:))) Protejată, prin geam, de popor. Popor pe care îl spoliază în timp ce îl minte ca-i face bine, jupuindu-l. Din loja”.

