ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intervenit în scandalul panourilor anti-cezariană apărute în București și a aplicat sancțiuni de 30.000 de lei, după ce reprezentanții entității vizate nu au colaborat cu autoritățile.

Instituția anunță că a acționat „cu celeritate” după apariția în spațiul public a unor mesaje „susceptibile de a influența deciziile consumatorilor”. Controlul a vizat întreaga rețea din spatele campaniei.

„Demersurile instituției au vizat verificarea situației de fapt și identificarea tuturor entităților implicate în conceperea, finanțarea și difuzarea acestor mesaje”, se arată în comunicatul ANPC. Reprezentanții companiei „nu au dat curs solicitării și nu au transmis informațiile necesare”, precizează instituția.

În consecință, în baza prerogativelor legale conferite de Legea nr. 363/2007, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, a fost întocmit proces-verbal de constatare a contravenției în lipsa reprezentantului, fiind dispuse sancțiuni contravenționale în cuantum total de 30.000 lei, precum și măsura complementară de propunere a emiterii Ordinului de încetare a practicii comerciale incorecte.

Panourilor anti-cezariană apărute în București, date jos

Scandalul panourilor anti-cezariană a izbucnit în ultimele zile, după ce mesajele afișate în Capitală au fost criticate de medici și autorități, fiind considerate lipsite de fundament științific. În paralel, Primăria Capitalei și mai multe companii de publicitate au început deja să le elimine din oraș.

„ANPC subliniază că, în virtutea cadrului normativ care îi reglementează activitatea, are nu doar competența, ci și obligația de a interveni ori de câte ori consumatorii sunt expuși unor practici susceptibile de a le afecta comportamentul economic sau deciziile, inclusiv prin intermediul mesajelor publice. Respectarea principiilor de corectitudine, transparență și fundamentare adecvată reprezintă o condiție esențială pentru orice formă de comunicare adresată publicului.”

