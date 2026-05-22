Putin a fost primit pe covorul roșu la Beijing, dar n-a plecat cu acordul pentru Power of Siberia 2 în buzunar. „Vizită mult mai simbolică, dar în politica externă simbolurile înseamnă mult”

Președintele Vladimir Putin nu a fost niciodată străin de covorul roșu din Beijing, Sosirea sa în capitala Chinei, în această săptămână, nu a făcut excepție. Liderul rus a participat la o grandioasă ceremonie de bun venit la Marea Sală a Poporului. L-a îmbrățișat pe un inginer chinez excepție, Peng Pai, la 26 de ani după prima lor întâlnire, în anul 2000.
Delegația rusă a semnat peste 20 de acorduri care consolidează cooperarea dintre Rusia și China. Dar a plecat fără a obține un acord important privind conducta de gaze Power of Siberia 2, mult amânată.
Putin s-a întâlnit anual cu omologul său chinez, Xi Jinping. Călătoria lui Putin în China a fost completată de imaginea președintelui american Donald Trump. Acesta care a avut un summit cu Xi Jinping, la Beijing, chiar înainteaa vizitei lui Putin.
Unii analiști au interpretat întâlnirea cu Trump ca un semn al stabilizării relațiilor dintre SUA și China.
„Posibilitatea de a merge în China și de a purta această conversație și de a demonstra că nu este izolat, că una dintre cele mai puternice țări din lume continuă să-l susțină, este semnificativă”, a declarat Torigian pentru The Moscow Times.
Între timp, Xi Jinping a părut să vizeze SUA atunci când a avertizat împotriva „daunelor cauzate de acțiuni unilaterale și hegemonie”.
Anterior, Rusia și China semnaseră o declarație comună privind eforturile de a crea o „lume multipolară”.
Declarații de acest gen contează. Unele facțiuni din Beijing îi privesc pe ruși cu scepticism și cred că aceștia încearcă să împingă China într-o „relație ideologică mai conflictuală” cu SUA, a spus Torigian.
În perioada premergătoare vizitei lui Putin, nu era clar dacă momentul ales a fost oportunist sau a fost, pur și simplu, o coincidență.
Rusia și China au avut legături strânse sub conducerea lui Putin. Liderul de la Kremlin și Xi s-au întâlnit de peste 40 de ori de-a lungul anilor.
Aceste summituri regulate sunt văzute ca un loc de desfășurare a etalării legăturilor diplomatice și culturale strânse dintre cele două țări.
Reuters a relatat că, anul trecut, armata chineză a antrenat pe ascuns aproximativ 200 de soldați ruși. Unii dintre aceștia au luptat ulterior în Ucraina. Dacă se va confirma, acest lucru ar reprezenta o escaladare majoră a implicării Beijingului în război.
Torigian a respins ideea că obiectivele lui Putin erau pur simbolice, spunând că există un rezultat tangibil pe care Moscova spera să îl obțină: un angajament de a construi conducta Power of Siberia 2.
Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, blocând importurile maritime din Orientul Mijlociu, care au reprezentat aproximativ 30% din importurile de GNL ale Chinei în 2025.
Putin a intrat, probabil, în discuțiile cu Xi sperând că aceste presiuni geopolitice vor împinge Beijingul spre un acord, a spus Torigian.
Faptul că Rusia și China tot nu au reușit să încheie un acord va alimenta probabil speculațiile despre întâlnirea dintre Putin și Xi.
Eventual, se va spune că rușii nu au dorit neapărat asta atunci când au planificat vizita lui Putin în China.
RECOMANDAREA AUTORULUI: