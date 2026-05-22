Putin a fost primit pe covorul roșu la Beijing, dar n-a plecat cu acordul pentru Power of Siberia 2 în buzunar. „Vizită mult mai simbolică, dar în politica externă simbolurile înseamnă mult”

Președintele Vladimir Putin nu a fost niciodată străin de covorul roșu din Beijing, Sosirea sa în capitala Chinei, în această săptămână, nu a făcut excepție. Liderul rus a participat la o grandioasă ceremonie de bun venit la Marea Sală a Poporului. L-a îmbrățișat pe un inginer chinez excepție, Peng Pai, la 26 de ani după prima lor întâlnire, în anul 2000.

Delegația rusă a semnat peste 20 de acorduri care consolidează cooperarea dintre Rusia și China. Dar a plecat fără a obține un acord important privind conducta de gaze Power of Siberia 2, mult amânată.

„Într-un fel, este o vizită mult mai simbolică, dar în politica externă și în politica majoră simbolurile înseamnă mult” , a declarat Temur Umarov, cercetător la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

, a declarat Temur Umarov, cercetător la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. În ciuda avalanșei de acorduri, această întâlnire nu trebuia să aibă ca scop obținerea unor „rezultate importante”, a mai declarat Umarov pentru The Moscow Times.

„Este un cadou de reputație foarte important pe care Xi Jinping îl acordă lui Vladimir Putin”

Putin s-a întâlnit anual cu omologul său chinez, Xi Jinping. Călătoria lui Putin în China a fost completată de imaginea președintelui american Donald Trump. Acesta care a avut un summit cu Xi Jinping, la Beijing, chiar înainteaa vizitei lui Putin.

Vizitele au avut loc într-o succesiune rapidă.

Putin a fost tratat la același nivel de fast ca și Trump.

Asta „îl plasează pe același nivel cu acele mari puteri”.

„Este un cadou de reputație foarte important pe care Xi Jinping îl acordă lui Vladimir Putin”, a mai spus Umarov.

Unii analiști au interpretat întâlnirea cu Trump ca un semn al stabilizării relațiilor dintre SUA și China.

Putin a repetat replici despre filozofiile comune de politică externă ale Rusiei și Chinei

„Posibilitatea de a merge în China și de a purta această conversație și de a demonstra că nu este izolat, că una dintre cele mai puternice țări din lume continuă să-l susțină, este semnificativă”, a declarat Torigian pentru The Moscow Times.

Într-o conferință de presă, Putin a repetat replici despre filozofiile comune de politică externă ale Rusiei și Chinei.

Acestea critică hegemonia occidentală, concepte pe care le invocă adesea pentru a sublinia relațiile lor puternice.

Putin a spus că țările „sunt angajate în politici externe independente și autonome, operează în strâns parteneriat strategic și joacă un rol important de stabilizare pe scena mondială”.

Între timp, Xi Jinping a părut să vizeze SUA atunci când a avertizat împotriva „daunelor cauzate de acțiuni unilaterale și hegemonie”.

Anterior, Rusia și China semnaseră o declarație comună privind eforturile de a crea o „lume multipolară”.

„Relația dintre Rusia și China rămâne puternică”

Declarații de acest gen contează. Unele facțiuni din Beijing îi privesc pe ruși cu scepticism și cred că aceștia încearcă să împingă China într-o „relație ideologică mai conflictuală” cu SUA, a spus Torigian.

„Acesta este limbajul folosit de chinezi și ruși pentru a-i critica pe americani” , a continuat acesta.

, a continuat acesta. „Faptul că Vladimir Putin a reușit să-l facă pe Xi Jinping să facă publice astfel de comentarii, la doar câteva zile după întâlnirea Trump-Xi, arată că relația dintre Rusia și China rămâne puternică” , a punctat Torigian.

, a punctat Torigian. El a adăugat că aspectul întâlnirii confirmă convingerea Rusiei și a Chinei că Washingtonul „își pierde capacitatea de a-și impune voința asupra sistemului internațional”.

În perioada premergătoare vizitei lui Putin, nu era clar dacă momentul ales a fost oportunist sau a fost, pur și simplu, o coincidență.

„Rusia și China, legături strânse sub conducerea lui Putin”

Rusia și China au avut legături strânse sub conducerea lui Putin. Liderul de la Kremlin și Xi s-au întâlnit de peste 40 de ori de-a lungul anilor.

Aceste summituri regulate sunt văzute ca un loc de desfășurare a etalării legăturilor diplomatice și culturale strânse dintre cele două țări.

Asistența în materie de securitate a devenit o parte din ce în ce mai importantă a acestei dinamici de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Soldații chinezi au fost acuzați că au luptat

producătorii au furnizat găsirea

Reuters a relatat că, anul trecut, armata chineză a antrenat pe ascuns aproximativ 200 de soldați ruși. Unii dintre aceștia au luptat ulterior în Ucraina. Dacă se va confirma, acest lucru ar reprezenta o escaladare majoră a implicării Beijingului în război.

„Acțiunile Gazprom au scăzut cu 3,5%”

Torigian a respins ideea că obiectivele lui Putin erau pur simbolice, spunând că există un rezultat tangibil pe care Moscova spera să îl obțină: un angajament de a construi conducta Power of Siberia 2.

Proiectul de construire a unei noi conducte de gaze între China și Rusia a fost blocat de la începutul dezvoltării sale în, 2020.

Dacă va fi finalizat, acesta ar aproape dubla exporturile de gaze rusești către China și ar ajuta Moscova să compenseze pierderile de vânzări către Europa.

Aprovizionarea cu energie a Chinei a fost puternic afectată de izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, blocând importurile maritime din Orientul Mijlociu, care au reprezentat aproximativ 30% din importurile de GNL ale Chinei în 2025.

Care erau speranțele lui Putin

Putin a intrat, probabil, în discuțiile cu Xi sperând că aceste presiuni geopolitice vor împinge Beijingul spre un acord, a spus Torigian.

Dar tot ce au convenit ambele părți a fost o „înțelegere generală” pentru continuarea discuțiilor.

Piețele din Rusia au reacționat prost la această veste.

Acțiunile Gazprom au scăzut cu 3,5%.

Faptul că Rusia și China tot nu au reușit să încheie un acord va alimenta probabil speculațiile despre întâlnirea dintre Putin și Xi.

Eventual, se va spune că rușii nu au dorit neapărat asta atunci când au planificat vizita lui Putin în China.

RECOMANDAREA AUTORULUI: