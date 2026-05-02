Diana Buzoianu "a angajat" o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua "colegă", Leia. Gândul publică mailul

Galerie Foto 5

La începutul lunii aprilie, Diana Buzoianu a anunțat adoptarea unei pisici salvate dintr-un caz sever de abuz. Ministrul Mediului preciza că felina, redenumită Leia, va locui la sediul ministerului, într-un spațiu special amenajat, urmând să beneficieze de îngrijire permanentă. Totodată, potrivit surselor Gândul, angajații instituției au primit pe email un set detaliat de recomandări despre cum trebuie tratat noul „rezident permanent”.

Email intern către angajații Ministerului Mediului: Leia are prioritate

În mesajul transmis angajaților, conducerea ministerului anunță că felina Leia va sta în cabinetul Dianei Buzoianu și cere respectarea unor reguli stricte.

Mai mult, accesul în cabinetul ministrului rămâne „reglementat conform procedurilor existente”, iar angajații sunt rugați să evite intrările nejustificate, inclusiv din „curiozitate legată de prezenţa Leiei”.

Sursa foto: Facebook / Minsiterul Mediului   

„Dragi colegi,
Începând de astăzi avem un nou «rezident permanent» la Ministerul Mediului: Leia, o pisică supraviețuitoare, salvată de Asociația Sache Vet dintr-un caz sever de abuz, care a trecut printr-un proces lung de recuperare și care începe acum o nouă etapă, într-un mediu sigur şi stabil.

Leia va locui în cadrul Cabinetului Ministrei, unde va avea un spațiu dedicat și condiții adaptate nevoilor sale. Adopția ei este un demers asumat de instituție, care ține de responsabilitate și de exemplul pe care îl putem da, inclusiv în ceea ce privește protecţia animalelor. Pentru ca lucrurile să funcționeze bine pentru toată lumea, inclusiv pentru ea, vă rugăm să țineți cont de câteva reguli simple:

1. Interacţiune

Leia este sociabilă, dar are nevoie de un mediu calm. Evităm aglomerarea în jurul ei, manipularea excesivă sau gesturile bruște.

2. Hrănire

Nu îi oferim mâncare din proprie iniţiativă. Hrana este gestionată de persoanele desemnate, pentru a evita probleme de sănătate.

3. Siguranță

Este un animal cu un ușor deficit de echilibru. Vă rugăm să:
– nu o lăsaţi în zone cu risc (balcoane, înălțimi, scări nesupravegheate)
– aveți grijă la uși și ferestre

4. Acces în cabinet

Accesul în cabinetul ministrei rămâne reglementat conform procedurilor existente. Vă rugăm să respectați programările și să evitati intrările nejustificate, inclusiv din curiozitate legată de prezenţa Leiei.

5. Spațiu personal

Leia are zone dedicate. Vă rugăm să nu îi mutați culcușul, litiera sau obiectele.

6. Respect pentru colegi

Pentru colegii care au alergii sau nu sunt confortabili în preajma animalelor, vor exista zone în care accesul Leiei este limitat. Respectăm aceste spații.

7. Probleme sau situații neprevăzute

Dacă observați orice problemă (stare de rău, accident, comportament neobişnuit), anunțați imediat responsabilul desemnat – doamna Simona Ghiță, Direcția Deşeuri şi Situri Contaminate.

Leia nu este doar «pisica Ministerului», ci reprezintă o responsabilitate pe care a împărțim şi un exemplu pe care îl dăm împreună.

Vă mulţumim pentru sprijin şi pentru grija faţă de noul nostru coleg.
Direcţia de Comunicare şi Digitalizare”, se arată în mesajul trimis pe email angajaților.

Ministerul Mediului: „Ne dorim ca acest exemplu să ajungă cât mai departe”

Animalul, cunoscut anterior sub numele de Luna, a primit acum numele Leia, simbol al unui nou început. Felina a fost salvată după ce a fost găsită într-un subsol, în stare critică, cu leziuni neurologice severe rezultate din violențe extreme.

Adopția a fost realizată în parteneriat cu Asociația Sache Vet, organizație implicată în salvarea și recuperarea animalelor abuzate, care oferă tratamente complexe și programe de reintegrare. Oficialii subliniază că inițiativa urmărește să încurajeze adopțiile responsabile și implicarea concretă în protecția animalelor.

Sursa foto: Facebook / Diana Buzoianu

Surse Gândul, din minister, au declarat că pisica a fugit într-o seară, iar angajaţii au fost nevoiţi să alerge după ea prin instituţie.

Posibil ca angajaţii să nu fi citit cu prea multă atenţie mailul transmis de ministru, cu reacţiile în caz de orice o priveşte pe Leia, pentru că s-au apucat să caute pisica în loc să facă ce li se spunea în mesaj.

Printre ei se afla chiar şi directorul de cabinet al secretarului de stat, Elena Tudose, care a devenit cunoscută după o declaraţie publică conform căreia a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă.

Directorul de cabinet al acesteia este stomatolog de profesie şi a făcut parte şi el din echipa de candidaţi USR-PMP-Forţa Dreptei la Primăria Capitalei.

Sursa foto: Facebook / Ministerul Mediului

AUTORUL RECOMANDĂ: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
ACTUALITATE Faleza din fața Cazinoului din Constanța, plină de turiști. Care este prețul biletului de intrare
16:24
Faleza din fața Cazinoului din Constanța, plină de turiști. Care este prețul biletului de intrare
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan începe săptămâna în Armenia. Preşedintele participă la cea de-a VIII-a reuniune a Comunității Politice Europene
15:33
Nicuşor Dan începe săptămâna în Armenia. Preşedintele participă la cea de-a VIII-a reuniune a Comunității Politice Europene
ACTUALITATE Cât costă un bilet la Delfinariul din Constanța? Tarifele pentru adulți, elevi și copii
15:24
Cât costă un bilet la Delfinariul din Constanța? Tarifele pentru adulți, elevi și copii
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Majoritatea planetelor ar putea fi prea aride pentru viață. Ce avantaj secret are Pământul?
FLASH NEWS Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
17:57
Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
INCIDENT O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
17:44
O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
FLASH NEWS Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
17:40
Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
ANALIZĂ Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
17:17
Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
COMUNICAT 108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
16:49
108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă

Cele mai noi

Trimite acest link pe