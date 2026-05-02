La începutul lunii aprilie, Diana Buzoianu a anunțat adoptarea unei pisici salvate dintr-un caz sever de abuz. Ministrul Mediului preciza că felina, redenumită Leia, va locui la sediul ministerului, într-un spațiu special amenajat, urmând să beneficieze de îngrijire permanentă. Totodată, potrivit surselor Gândul, angajații instituției au primit pe email un set detaliat de recomandări despre cum trebuie tratat noul „rezident permanent”.

Email intern către angajații Ministerului Mediului: Leia are prioritate

În mesajul transmis angajaților, conducerea ministerului anunță că felina Leia va sta în cabinetul Dianei Buzoianu și cere respectarea unor reguli stricte.

Mai mult, accesul în cabinetul ministrului rămâne „reglementat conform procedurilor existente”, iar angajații sunt rugați să evite intrările nejustificate, inclusiv din „curiozitate legată de prezenţa Leiei”.

„Dragi colegi,

Începând de astăzi avem un nou «rezident permanent» la Ministerul Mediului: Leia, o pisică supraviețuitoare, salvată de Asociația Sache Vet dintr-un caz sever de abuz, care a trecut printr-un proces lung de recuperare și care începe acum o nouă etapă, într-un mediu sigur şi stabil.

Leia va locui în cadrul Cabinetului Ministrei, unde va avea un spațiu dedicat și condiții adaptate nevoilor sale. Adopția ei este un demers asumat de instituție, care ține de responsabilitate și de exemplul pe care îl putem da, inclusiv în ceea ce privește protecţia animalelor. Pentru ca lucrurile să funcționeze bine pentru toată lumea, inclusiv pentru ea, vă rugăm să țineți cont de câteva reguli simple:

1. Interacţiune

Leia este sociabilă, dar are nevoie de un mediu calm. Evităm aglomerarea în jurul ei, manipularea excesivă sau gesturile bruște.

2. Hrănire

Nu îi oferim mâncare din proprie iniţiativă. Hrana este gestionată de persoanele desemnate, pentru a evita probleme de sănătate.

3. Siguranță

Este un animal cu un ușor deficit de echilibru. Vă rugăm să:

– nu o lăsaţi în zone cu risc (balcoane, înălțimi, scări nesupravegheate)

– aveți grijă la uși și ferestre

4. Acces în cabinet

Accesul în cabinetul ministrei rămâne reglementat conform procedurilor existente. Vă rugăm să respectați programările și să evitati intrările nejustificate, inclusiv din curiozitate legată de prezenţa Leiei.

5. Spațiu personal

Leia are zone dedicate. Vă rugăm să nu îi mutați culcușul, litiera sau obiectele.

6. Respect pentru colegi

Pentru colegii care au alergii sau nu sunt confortabili în preajma animalelor, vor exista zone în care accesul Leiei este limitat. Respectăm aceste spații.

7. Probleme sau situații neprevăzute

Dacă observați orice problemă (stare de rău, accident, comportament neobişnuit), anunțați imediat responsabilul desemnat – doamna Simona Ghiță, Direcția Deşeuri şi Situri Contaminate.

Leia nu este doar «pisica Ministerului», ci reprezintă o responsabilitate pe care a împărțim şi un exemplu pe care îl dăm împreună.

Vă mulţumim pentru sprijin şi pentru grija faţă de noul nostru coleg.

Direcţia de Comunicare şi Digitalizare”, se arată în mesajul trimis pe email angajaților.

Ministerul Mediului: „Ne dorim ca acest exemplu să ajungă cât mai departe”

Animalul, cunoscut anterior sub numele de Luna, a primit acum numele Leia, simbol al unui nou început. Felina a fost salvată după ce a fost găsită într-un subsol, în stare critică, cu leziuni neurologice severe rezultate din violențe extreme.

Adopția a fost realizată în parteneriat cu Asociația Sache Vet, organizație implicată în salvarea și recuperarea animalelor abuzate, care oferă tratamente complexe și programe de reintegrare. Oficialii subliniază că inițiativa urmărește să încurajeze adopțiile responsabile și implicarea concretă în protecția animalelor.

Surse Gândul, din minister, au declarat că pisica a fugit într-o seară, iar angajaţii au fost nevoiţi să alerge după ea prin instituţie.

Posibil ca angajaţii să nu fi citit cu prea multă atenţie mailul transmis de ministru, cu reacţiile în caz de orice o priveşte pe Leia, pentru că s-au apucat să caute pisica în loc să facă ce li se spunea în mesaj.

„7. Probleme sau situații neprevăzute Dacă observați orice problemă (stare de rău, accident, comportament neobişnuit), anunțați imediat responsabilul desemnat – doamna Simona Ghiță, Direcția Deşeuri şi Situri Contaminate.”

Printre ei se afla chiar şi directorul de cabinet al secretarului de stat, Elena Tudose, care a devenit cunoscută după o declaraţie publică conform căreia a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă.

Directorul de cabinet al acesteia este stomatolog de profesie şi a făcut parte şi el din echipa de candidaţi USR-PMP-Forţa Dreptei la Primăria Capitalei.

Sursa foto: Facebook / Ministerul Mediului

AUTORUL RECOMANDĂ: