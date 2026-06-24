Prima pagină » Știri » Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”

Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”

Cristian Lisandru
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Armistițiul din Orientul Mijlociu este fragil. SUA și Iranul au semnat memorandumul de înțelegere care a pus capăt războiului, dar multe discuții s-au concentrat pe o simplă întrebare. Cine a câștigat? Deocamdată nu există un răspuns clar. Washingtonul și Israelul insistă pe distrugerea apărării aeriene iraniene, decapitarea unor părți din conducerea regimului și pagubele provocate amplasamentelor nucleare și militare.

SUA și Israelul au demonstrat că pot provoca Iranului pagube mult mai mari decât le-ar putea povoca Teheranul.

„Dar Iranul a ieșit și mai slab din punct de vedere economic, expus militar și mai izolat în regiune”, se arată într-o analiză publicată de Chatham House.

Donald Trump | Foto – Mediafax

O remiză inegală

Prin intermediul memorandumului de înțelegere, ambele părți au obținut concesii.

Dar niciuna nu a obținut suficiente concesii pentru a revendica o victorie decisivă, consideră Sanam Vakil – directorul Programului Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House.

Washingtonul a asigurat o cale către redeschiderea Strâmtorii Ormuz, calmarea piețelor energetice și reducerea riscului unei escaladări regionale suplimentare.

Teheranul a obținut oprirea luptelor și perspectiva reluării exporturilor de petrol, ridicarea sancțiunilor și protecția împotriva altor atacuri.

Prin urmare, rezultatul este cel mai bine descifrat ca o remiză inegală. Acest lucru explică de ce președintele Donald Trump și conducerea iraniană au acceptat acordul. Dar prefigurează și un drum dificil care urmează.

Teheranul are nevoie de timp pentru a evalua daunele aduse infrastructurii sale militare și nucleare. Trebuie să stabilizeze economia și să reducă riscul unor noi atacuri”, notează Sanam Vakil.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului | Foto – Mediafax

Dezechilibrul care a produs remiza inegală va modela negocierile

Prin urmare, continuă Sanam Vakil, „ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”.

Washingtonul calculează că presiunea pe care Iranul a absorbit-o deja ar putea să facă regimul mai dispus să accepte restricții nucleare.

Teheranul consideră că îngrijorările legate de Ormuz, prețurile la energie și alte runde de escaladare l-ar putea convinge pe Trump să ofere concesii economice.

  • Același dezechilibru care a produs această remiză inegală va modela acum negocierile.
  • Washingtonul intră în discuții cu superioritate militară, în timp ce Teheranul își păstrează suficientă capacitate de disrupție pentru a refuza unele cereri americane.

Președintele Trump face, în continuare, calcule / Foto – Mediafax

Negocierile vor trebui să reunească patru probleme interconectate.

  • Strâmtoarea Ormuz
  • Viitorul programului nuclear al Iranului
  • Ridicarea sancțiunilor
  • Garanțiile necesare pentru menținerea acordului.

Deasupra negocierilor planează posibilitatea reală ca totul să fie doar o altă pace între războaie. Dacă SUA ajung la concluzia că Iranul folosește discuțiile pentru a-și reconstrui capacitățile nucleare și militare, va reveni la înăsprirea sancțiunilor sau la utilizarea forței militare”, explică Sanam Vakil.

Nu este exclus ca SUA să utilizeze, din nou, forța militară / Foto – Mediafax

Iranul va încerca să își păstreze propriile mijloace de escaladare

Riscul va crește dacă negocierile se extind dincolo de alegerile intermediare din noiembrie din SUA și Trump va ieși întărit politic.

În acest caz, președintele ar putea simți o presiune mai mică pentru a stabiliza piețele energetice.

Între timp, Iranul va încerca să își păstreze propriile mijloace de escaladare, inclusiv o presiune reînnoită asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și activarea fronturilor regionale.

  • Din aceste motive, este puțin probabil să apară rapid o soluționare cuprinzătoare. Un rezultat mai plauzibil este un proces lung și inegal, construit în jurul prelungirilor și măsurilor temporare.
  • Transportul maritim prin Ormuz ar putea fi reluat treptat, în timp ce grupurile de lucru continuă negocierile privind dosarele nucleare și sancțiunile.
  • Este posibil să se ofere un ajutor economic limitat.

În acest timp, operațiunile israeliene, amenințările lui Trump pe Truth Social, extorcările iraniene și ciocnirile reînnoite din Liban vor continua la marginile diplomației.

Prin urmare, tragerea la sorți inegală care a pus capăt războiului va continua să modeleze dinamica conflictului și a negocierilor în lunile următoare”, încheie Sanam Vakil.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier”
14:18
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier”
ANALIZĂ Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
10:38
Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
Gândul de Vreme Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:33
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
ANALIZA de 10 Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
10:00
Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
NEWS ALERT Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
10:00
Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
MILITAR Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. După mulți ani pe front, încă nu știu când se vor putea întoarce acasă. „Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”
09:00
Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. După mulți ani pe front, încă nu știu când se vor putea întoarce acasă. „Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”
Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mai rezistent decât premierii britanici. Larry, motanul de la Downing Street, bifează încă un mandat
Click
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Apel pentru părinți pe timp de caniculă: Nu lăsați copiii singuri în mașină!
CONTROVERSĂ Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
07:53
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
SPORT Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
07:48
Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
EXCLUSIV Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
07:45
Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
METEO Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
07:28
Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
FLASH NEWS Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare
07:24
Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare
ACTUALITATE 24 Iunie, calendarul zilei: Lionel Messi împlinește 39 de ani, Glenn Medeiros face 56. Ziua Sânzienelor
07:15
24 Iunie, calendarul zilei: Lionel Messi împlinește 39 de ani, Glenn Medeiros face 56. Ziua Sânzienelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe