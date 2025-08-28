Diaconescu: Nu va fi război în România

Cristian Diaconescu face precizări cu privire la scenariul în care țara noastră ar putea deveni teatru de război.

Consilierul prezidențial anunță că: „Nu va fi război în România. Și dau acest răspuns pentru faptul că, așa din câte cunosc și așa cum România, astăzi, prin reprezentanții săi, este implicată în politica de securitate și în politica externă, alerta în ceea ce privește partenerii noștri, pentru a nu fi război în spațiul euroatlantic, este una de foarte înalt nivel. … Mă refer la statele NATO și Uniunea Europeană, care, rămânând solidare pe aceste aspecte, pot da un răspuns extrem de categoric. Ori, din această perspectivă, uitați se discută, a fost ideea lui Melone, premierul italian, articolul cinci, fără a primi neapărat Ucraina în Alianța Nord-Atlantică. Este un semnal, repet, de solidaritate”.