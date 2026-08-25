Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă până în data de 27 august, la ora 10.00. Va fi instabilitate atmosferică și se vor întegistra averse moderate cantitativ. Vremea va fi călduroasă.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți – 25 august- în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului.
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, precizează ANM.
În perioada 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08, este valabil un cod galben emis de ANM.
„În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp”, anunță ANM.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii.
„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Va fi caniculară pe arii strânse în regiunile sudice și sud-vestice.
Temperaturile maxime se vor încadra între 26 grade în nordul Moldovei și 37 grade sud-vestul Munteniei. Cele minime vor fi cuprinse, în general între 13 – 22 de grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.