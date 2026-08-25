Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă până în data de 27 august, la ora 10.00. Va fi instabilitate atmosferică și se vor întegistra averse moderate cantitativ. Vremea va fi călduroasă.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți – 25 august- în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului.

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Miercuri – 26 august – vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în centrul, sudul și estul țării.

Vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi vijelii (viteze la rafală în general de 50 – 55 km/h).

Pe alocuri va grindină de mici și medii dimensiuni (1 – 3 cm).

Ploile vor avea și caracter torențial. În intervale scurte de timp (1 – 3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp. Pe arii restrânse vor depăși 35 – 40 l/mp.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, precizează ANM.

ANM, cod galben – instabilitate atmosferică și averse

În perioada 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08, este valabil un cod galben emis de ANM.

„În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp”, anunță ANM.

ANM: „Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii.

„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Va fi caniculară pe arii strânse în regiunile sudice și sud-vestice.

Disconfortul termic va fi ridicat.

Indicele temperatura umezană va atinge pragul critic cel de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și – pe arii mai restrânse – în restul teritoriului, iar seara și noaptea, în cea mai mare parte a țării.

Vor fi înnorări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, izolat vijelii, viteze la rafală de 50-55 km/h și, pe alocuri, grindină de mici și medii dimensiun – 1-3 cm.

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 25-30l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 grade în nordul Moldovei și 37 grade sud-vestul Munteniei. Cele minime vor fi cuprinse, în general între 13 – 22 de grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.