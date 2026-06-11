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Demonstrație de forță în Kaliningrad. De ce pune Rusia presiune constantă pe flancul nord-estic al NATO. Jocuri de război cu bombardiere Su-24M și avioane de vânătoare Su-30SM2

Cristian Lisandru
Demonstrație de forță în Kaliningrad. De ce pune Rusia presiune constantă pe flancul nord-estic al NATO. Jocuri de război cu bombardiere Su-24M și avioane de vânătoare Su-30SM2
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Moscova face încă o demonstrație de forță în enclava Kaliningrad. Rusia a lansat exerciții aeriene ale Flotei Baltice din Kaliningrad, cu bombardiere Su-24M și avioane de vânătoare Su-30SM2. Moscova se pregătește intens pentru misiuni de atac pe flancul nord-estic al NATO. Kaliningradul se află lângă Polonia, Lituania, Marea Baltică și coridorul Suwałki, unde orice perturbare ar putea afecta întăririle și descurajarea Aliaților, notează Army Recognition.

Exercițiile implică atacuri împotriva a peste 50 de ținte, inclusiv convoaie, posturi de comandă, concentrări de trupe, situri militar-industriale și nave de război.

  • Acest set de ținte indică antrenament pentru interdicție, perturbarea comenzii, atacuri maritime și misiuni de negare a acțiunilor pe mare.
  • NATO este provocată constant în ceea ce privește apărarea aeriană, mobilitate și rutele de întărire în regiunea baltică.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Kaliningrad, enclava puternic militarizată a Rusiei dintre Polonia și Lituania

Kaliningrad, enclava puternic militarizată a Rusiei dintre Polonia și Lituania, se află în centrul planificării flancului nord-estic cel mai sensibil al NATO.

Exercițiul nu este doar un unul aviatic. Este un semnal că Moscova continuă să pregătească forțele cu sediul în Kaliningrad pentru misiuni care ar putea pune la încercare rutele de întărire ale NATO, accesul maritim și postura de descurajare în regiunea baltică.

  • Aproximativ 100 de membri ai personalului de zbor și terestru dintr-un regiment compozit de aviație navală participă la exercițiu.
  • Se așteaptă ca echipajele să angajeze peste 50 de ținte separate, să efectueze lansări de rachete și să efectueze bombardamente în cadrul unui singur scenariu tactic.
  • Rusia descrie manevrele drept antrenament programat, dar pachetul de ținte declarat conferă exercițiului o semnificație operațională mai largă pentru planificatorii NATO.

Kaliningradul nu este pur și simplu un alt district militar rusesc. Este o enclavă separată de Rusia continentală și poziționată între doi membri NATO, Polonia și Lituania, având totodată vedere la Marea Baltică.

Această geografie conferă Rusiei o poziție militară avansată, aproape de teritoriul NATO, dar creează și o zonă vulnerabilă și izolată în cazul unei crize majore, mai notează Army Recognition.

Putin, jocuri de război la Marea Baltică / Foto – Mediafax

Coridorul Suwałki

Din perspectiva NATO, Kaliningradul este strâns asociat cu preocupările legate de anti-acces și de refuzul zonei.

  • Sunt provocări integrate de apărare aeriană și antirachetă, activitatea de război electronic, potențialul de atac maritim și protecția rutelor terestre care leagă Estonia, Letonia și Lituania de restul Alianței.
  • Orice activitate militară din zonă este evaluată automat prin prisma descurajării, a mobilității întăririlor și a apărării flancului nord-estic.

Su-24M este un bombardier tactic tradițional, optimizat pentru misiuni de atac, în timp ce Su-30SM2 este un avion de vânătoare multirol mai modern, capabil să efectueze operațiuni aer-aer, aer-sol și maritime.

Su-24 / Foto – Wikipedia

Într-un teatru de operațiuni precum Kaliningrad, distanțele sunt scurte, timpul de avertizare este limitat, iar spațiul de luptă baltic este comprimat.

Exercițiul include atacuri simulate împotriva convoaielor militare, a posturilor de comandă, a concentrărilor de trupe, a instalațiilor militar-industriale și a navelor de război.

Su-30 / Foto – Wikipedia

  • Cea mai relevantă preocupare a NATO rămâne Coridorul Suwałki dintre Polonia și Lituania.
  • Coridorul oferă singura conexiune terestră între statele baltice și restul Alianței.

În orice situație de risc baltică, această zonă ar fi critică pentru mișcarea întăririlor aliate, a echipamentelor grele, a sistemelor de apărare aeriană, a stocurilor de muniții, a unităților de geniu și a sprijinului logistic.

Su-30 / Foto – Wikipedia

Kaliningradul rămâne o „geografie militară”

Odată cu intrarea Finlandei și Suediei în NATO, Marea Baltică a devenit un spațiu operațional aliat integrat.

A crescut importanța supravegherii, apărării aeriene, coordonării navale, conștientizării submarine și planificării rapide a întăririlor în jurul Kaliningradului.

Kaliningradul rămâne o „geografie militară” decisivă în Europa, mai notează Army Recognition.

Pentru NATO, mesajul operațional este clar. Apărarea flancului nord-estic depinde nu numai de forțele desfășurate în avans, ci și de capacitatea de a menține deschise rutele de întărire.

Este decizivă securizarea coridorului Suwałki dar și spațiul aerian baltic. NATO trebuie să protejeze traseele maritim și să mențină o descurajare multi-domeniu credibilă în jurul Kaliningradului, avertizează Army Recognition.

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