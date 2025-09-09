Prima pagină » Știri » Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”

Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”

09 sept. 2025, 22:24, Știri
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare.

Declarația lui Ilie Bolojan cu privire la necesitatea majorării vârstei de pensionare, pentru care Guvernul a venit cu precizări ulterioare, este susținută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care anunță că: „Acum, în momentul de față, de exemplu, aproximativ 6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Îndeplinesc condițiile, conform legii”.

Într-o declarație la Digi 24, Ionuț Moșteanu a declarat că în ceea ce privește cuantumul pensiilor militare, va avea discuții cu premierul, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Muncii și cu Ministerul de Interne. „Să ne uităm la această provocare pe care statul român o are și o să aibă în continuare. O să rămână și acum și la anul”.

„Acum, în momentul de față, de exemplu, aproximativ 6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Îndeplinesc condițiile, conform legii. Ar fi foarte rău să iasă 6000. Provocarea mea ca ministru și a noastră ca guvern este ca cei care sunt acum în serviciu în armată și servesc patria să rămână, chiar dacă au această posibilitate în buzunar, să iasă la pensie. Vrem să servească în continuare, să pregătească cadre în continuare. Sunt oameni care sunt în puterea vârstei și au acumulat o experiență foarte importantă, mulți dintre o experiență în teatrele de operații, mulți au experiență în misiuni și operațiuni NATO”, a mai spus Moșteanu.

