Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”

Declarația lui Ilie Bolojan cu privire la necesitatea majorării vârstei de pensionare, pentru care Guvernul a venit cu precizări ulterioare, este susținută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care anunță că: „Acum, în momentul de față, de exemplu, aproximativ 6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Îndeplinesc condițiile, conform legii”.

Într-o declarație la Digi 24, Ionuț Moșteanu a declarat că în ceea ce privește cuantumul pensiilor militare, va avea discuții cu premierul, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Muncii și cu Ministerul de Interne. „Să ne uităm la această provocare pe care statul român o are și o să aibă în continuare. O să rămână și acum și la anul”.