Prima pagină » Știri » Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă

Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă

Cristina Corpaci
04 sept. 2025, 20:24, Știri
Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă
FOTO - Captură video

Nicușor Dan a declarat că pe 8 septembrie, când ar trebui să înceapă școlile, își va duce fetița la școală, așa cum obișnuia și în trecut, doar că nu are toate datele dacă va fi de luni, deoarece profesorii au anunțat că intră în grevă. 

Președintele țării a fost întrebat ce va face pe 8 septembrie dimineață, a vorbit despre greva profesorilor, dar nu le-a transmis nici măcar un mesaj dascălilor care protestează de câteva săptămâni.

„O să vedem pentru că știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta. Foarte probabil ne vom duce toți 4 la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an să o lăsăm pe fetiță și să stăm noi le lângă careu pe acolo. Soția este în grupul de părinți”, a spus șeful statului la Antena 1 despre prima zi de școală.

 

Întrebat despre cum s-a obițnuit familia sa cu noul statut a declarat că cel mai greu a fost pentru soție, cea care face cumpărăturile.

„Soția s-a obișnuit destul de greu. Din cauza acestei paze. Trebuie să te duci la supermaket să cumperi mălai și trebuie să anunți că vină nu știu ce mașină”, a spus Dan.

Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea