Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă

Nicușor Dan a declarat că pe 8 septembrie, când ar trebui să înceapă școlile, își va duce fetița la școală, așa cum obișnuia și în trecut, doar că nu are toate datele dacă va fi de luni, deoarece profesorii au anunțat că intră în grevă.

Președintele țării a fost întrebat ce va face pe 8 septembrie dimineață, a vorbit despre greva profesorilor, dar nu le-a transmis nici măcar un mesaj dascălilor care protestează de câteva săptămâni.

„O să vedem pentru că știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta. Foarte probabil ne vom duce toți 4 la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an să o lăsăm pe fetiță și să stăm noi le lângă careu pe acolo. Soția este în grupul de părinți”, a spus șeful statului la Antena 1 despre prima zi de școală.

Întrebat despre cum s-a obițnuit familia sa cu noul statut a declarat că cel mai greu a fost pentru soție, cea care face cumpărăturile.