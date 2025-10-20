Prima pagină » Știri » Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA: „În trecut nu s-a respectat legea”

Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA: „În trecut nu s-a respectat legea”

Cristina Corpaci
20 oct. 2025, 20:05, Știri
Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA:

Șeful statului consideră că în trecut nu s-a respectat legea și că de acum încolo vrea să lucrurile să fie clar stabilite cu privire la activitatea Parchetului și a SRI-ului. 

Nicușor Dan a declarat, luni, la Antena 1,că trebuie făcută o separare foarte bună între ce este Parchet, judecător și ofițer de informație.Rolul ofițerului de informație este să colecteze informații, așa cum colectează despre rețele, despre sabotaje”, a susținut Dan.

Șeful statului a explicat legat de corupţie că ţine de securitatea naţională. „Vreau ca lucrurile să fie foarte clar împărţite între ce face SRI şi ce face Parchetul. Ofiţerii pot vedea fapte de corupţie. În momentul de faţă există două tipuri de interceptări, pe siguranţă naţională şi unele făcute de Parchet. Astea vreau să fie foarte bine separate”.

Nicușor Dan spune că în trecut justiția nu și-a putut face treaba.

„În trecut nu s-a respectat legea. Au fost oameni care n-au respectat legea, iar justiţia din acel moment nu a avut anticorpii prin care să facă faţă acestei situaţii”, a mai spus șefului statului.

Mediafax
