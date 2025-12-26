Accident grav în Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud. Două mașini s-au ciocnit, patru persoane au rămas încarcerate

Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de vineri, 26 decembrie, în localitatea Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, două autoturisme s-au ciocnit puternic, în urma impactului o persoană pierzându-și viața.

„Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au rezultat patru victime încarcerate”, a transmis ISU Bistrița Năsăud.

Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor SMURD, un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj SAJ.

Trei persoane au fost descarcerate, dar pentru una dintre ele nu s-a mai putut face nimic, din păcate. În cazul altor două persoane s-au început manevrele de resuscitare, a mai transmis ISU.

Una dintre victime a răspuns manevrelor, fiind intubată și transportată de urgență de echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU Bistrița.

