Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas

Soții Ceaușescu au ajuns la Târgoviște, ca fugari, în data de în 22 decembrie 1989, după ce fuseseră „extrași” cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central al PCR. Revoluția Română, declanșată la Timișoara, a „măturat” ca un adevărat tsunami regimul comunist din România și, odată cu el, cuplul prezidențial care preluase puterea în anul 1968.

A urmat cea mai controversată zi de Crăciun din istoria recentă a României, ziua în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați sumar, condamnați și executați.

Gândul prezintă cronologia unor zile care, pe de o parte, au pus capăt dictaturii comuniste din România, iar pe de altă parte au ridicat numeroase semne de întrebare legate de modul „pe repede înainte” în care s-a desfășurat acest proces încheiat cu execuția soților Ceaușescu.

22 decembrie 1989, 12:06. Cuplul Ceaușescu părăsește sediul Comitetului Central al PCR

La ora 12:06, cuplul Ceaușescu părăsește sediul Comitetului Central al PCR și ajunge, după un periplu mai lung, la Târgoviște.

O oră mai târziu, Televiziunea Națioanală – TVR – începe să difuzeze mesaje împotriva regimului comunist și să sprijine forțele îndreptate împotriva dictaturii ceaușiste.

Într-un ritm rapid, instituțiile statului trec de partea Revoluției Române.

Sunt constituite mai multe structuri de putere și difuzate mai multe programe revoluționare.

La ora 13:00, Târgoviștea începe să se racordeze Revoluției.

Este ocupat, în primă instanță, sediul Comitetului Județean de Partid, apoi și celelalte locuri simbol ale puterii comuniste, inclusiv sediile Miliției.

La ora 13:50 , Miliția Județeană Dâmbovița este informată de prezența soților Ceaușescu la Centrul de Protecția a Plantelor de lângă Târgoviște.

, Miliția Județeană Dâmbovița este informată de prezența soților Ceaușescu la Centrul de Protecția a Plantelor de lângă Târgoviște. La ora 14.30, soții Ceaușescu sunt preluați de către un echipaj al Miliției din Târgoviște și transportați în pădurea Rățoaia.

Soții Ceaușescu, puși sub pază strictă la UM 01417

Între timp, la București, puterea este asumată de către o organizație ad-hoc care-și va spune Frontul Salvării Naționale (F.S.N.) și de către un for executiv intitulat Consiliul F.S.N. Este difuzat și Comunicatul către țară al Consiliului FSN – condus de Ion Iliescu -, care pune accent pe procesul de democratizare, pluripartidism, reforme politice și sociale.

Puterea comunistă este înlăturată.

La ora 17:45 , soții Ceaușescu sunt duși la sediul Inspectoratului Județean Dâmbovița al Ministerului de Interne, iar ulterior în cazarma UM 01417, unde sunt puși sub pază strictă.

, soții Ceaușescu sunt duși la sediul Inspectoratului Județean Dâmbovița al Ministerului de Interne, iar ulterior în cazarma UM 01417, unde sunt puși sub pază strictă. La ora 19.30, colonelul Andrei Kemenici – comandantul unității – îi raportează generalului Victor Stănculescu cu privire la deținerea soților Ceaușescu în unitatea pe care o conducea.

Informația va fi ulterior difuzată, cu rezerve privind autenticitatea sa, la Televiziunea Română.

25 decembrie 1989. Ziua execuției. Acuzațiile aduse de Tribunalul Militar Excepțional

Elena și Nicolae Ceaușescu au rămas în unitatea militară din Târgoviște, ca deținuți, până în data de 25 decembrie 1989, ziua de Crăciun, atunci când au fost condamnați și executați.

În ziua de Crăciun, Tribunalul Militar Excepțional i-a judecat pe Nicolae și Elena Ceaușescu.

Nicolae și Elena Ceaușescu au fost acuzați de infracțiunea de genocid, prevăzută de articolul 357, aliniatul 1, Cod Penal, litera c, subminarea puterii de stat, prevăzută de articolul 162, Cod Penal, pentru organizarea de acțiuni armate de natură să slăbească puterea de stat, infracțiunea de acte de diversiune prevăzute de articolul163, Cod Penal, pentru distrugerea, degradarea său aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, prin explozii sau orice alt mod al instalațiilor industriale sau a altor bunuri de natură să aducă în oricemod atingere securității statului, infracțiunea de subminare a economiei naționale, prevăzută de articolul 165, Cod Penal, prin faptul că au folosit o organizație din cele prevăzute de articolul 145, Cod Penal, ori de a împiedica activitatea normală a acestora de natură să submineze economia națională a poporului român.

25 decembrie 1989. Ziua execuției. Nicolae și Elena Ceaușescu neagă toate acuzațiile

Cuplul Ceaușescu a negat orice responsabilitate în ceea ce privește acuzațiile ce li se aduceau și au susținut că nu vor răspunde decât în fața Marii Adunări Naționale, forumul suprem al regimului pe care-l conduseseră.

Cuplul Ceaușescu a acuzat existența unei lovituri de stat organizată de o bandă de „trădători de țară” , cu sprijinul unor servicii de spionaj străine.

, cu sprijinul unor servicii de spionaj străine. Procesul a fost unul expeditiv , stenograma acestuia dând impresia că sentința era cunoscută dinainte.

, stenograma acestuia dând impresia că sentința era cunoscută dinainte. Adeseori, judecătorul sau avocații apărării își asumau rolul procurorului, lansându-se în acuzații la adresa celor doi inculpați.

Criticii acestui proces l-au asemănat cu procesele staliniste, fiind chiar denumit ultimul proces stalinist din Europa, în vreme ce adepții săi l-au considerat un proces revoluționar, generat de starea de spirit revoluționară a populației și de luptele de stradă care încă mai continuau.

25 decembrie 1989. Execuția soților Ceaușescu: „Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată”

Nicolae și Elena Ceaușescu au fost, într-un final previzibil, condamnați la moarte.

Cei doi au fost executați la ora 14:45, în incinta unității militare din Târgoviște, informația fiind televizată în cursul aceleiași seri de Crăciun.

Comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale

Decizia a fost anunțată și prin comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr, 3 din 26 decembrie 1989:

„Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul lui Nicolae Ceauşescu şi al Elenei Ceauşescu în faţa Tribunalului Militar Extraordinar.

Capetele de acuzare au fost:

Genocid – peste 60 000 de victime.

Subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiuni armate împotriva poporului şi a puterii de stat.

Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri, explozii în oraşe etc.

Subminarea economiei naţionale.

Încercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine.

Pentru aceste crime grave săvîrşite împotriva poporului român şi a României, INCULPAŢII NICOLAE CEAUŞESCU ŞI ELENA CEAUŞESCU AU FOST CONDAMNAŢI LA MOARTE şi confiscarea averii. Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată”, s-a menționat în comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale.

25 decembrie 1989. Care a fost ultima dorință a cuplului Ceaușescu

Nicolae și Elena Ceaușescu au cerut să moară împreună, aceasta fiind ultima lor dorință. Iar această dorință li s-a îndeplinit.

Parașutistul Ionel Boeru se oferise voluntar pentru o misiune despre care nu știa nimic, desfășurată chiar de Crăciun. Ulterior a descoperit că trebuie să execute doi oameni neînarmați.

Boeru a declarat într-un pentru The Guardian că „încă mai este nervos”, chiar și după zeci de ani de zile de la evenimente.

Avea 31 de ani când i-a împușcat pe dictatorii comuniști Nicolae și Elena Ceaușescu, în 1989, de Crăciun.

„Căpitane, poți să faci asta?”, l-a întrebat ministrul. „Da”, i-a răspuns Boeru. „Ce puteam să spun?”, povestea fostul parașutist, pentru The Guardian.

Ionel Boeru știe că gloanțele lui i-au ucis pe dictatori, pentru că, atunci când a tras, unul dintre cei trei militari din pluton nu s-a putut mișca preț de câteva secunde, iar al doilea nu și-a pus arma la foc automat și a tras doar câteva gloanțe la rând.

„Sunt încă nervos atunci când vorbesc despre asta. Am curmat două vieţi. Este mare lucru. În război este ok, dar când omori oameni neînarmaţi, este mai dificil. Nu-i doresc nimănui aşa ceva”, spunea Ionel Boeru.

Locul unde soții Ceușescu au fost arestați, condamnați și executați a fost transformat în expoziție

Locul unde soții Ceușescu au fost arestanți, condamnați și executați în urmă cu 32 de ani a fost transformat în expoziție, care respectă cu un grad mare de autenticitate atmosfera acelor vremuri.

Cei care doresc să rememoreze evenimentele din decembrie 1989, la care au fost martori doar prin difuzările de la televizor, sau vor să vadă locul în care soţii Ceauşescu şi-au petrecut ultimele zile din viaţă sunt așteptați să viziteze expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România”.

Aceasta este organizată în cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, de sub umbrela Consiliului Județean Târgoviște.

Responsabilii au realizat chiar și un tur virtual al sălilor unde cuplul prezidențial comunist și-a aflat sfârșitul. (mai multe informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: