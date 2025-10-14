Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate

Ludovic Orban atrage atenția că Pachetele nu mai sunt atât de preocupate de corupția din România. „Rolul SRI nu cred că trebuie să depășească punerea la dispoziție a unor informații către procurori cu privire la vulnerabilități sau posibile fapte de corupție”, spune consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, într-un interviu la Hotnews.
Ludovic Orban a remarcat că în ultima perioadă că practic corupția aproape a dispărut dacă ne uităm la DNA, DIICOT, Parchetelor.
„În realitate nu e așa. Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au atât de preocupate”, mai spune Orban.
Fostul premier liberal l-a criticat dur pe fostul președinte Iohannis care nu a mai fost preocupat de lupta împotriva corupției.
„Nu a mai exista în agenda președintelui cel puțin în ultimii trei ani ai lui Klaus Iohannis. Cel puțin, Iohannis nu a mai scos un sunet despre lupta împotriva corupției. Eu cred că instituțiile trebuie să-și facă datoria. Parchetele trebuie să-și facă datoria și să instrumenteze cu seriozitate dosarele. Rolul SRI nu cred că trebuie să depășească punerea la dispoziție a unor informații către procurori cu privire la vulnerabilități sau posibile fapte de corupție”, mai spune Orban.