Prima pagină » Știri » Președintele CJ Galați anunță că 7.000 de angajați ai Sidex Galați ar putea rămâne pe drumuri. Bolojan a creat un comitet interministerial

Președintele CJ Galați anunță că 7.000 de angajați ai Sidex Galați ar putea rămâne pe drumuri. Bolojan a creat un comitet interministerial

Cristina Corpaci
19 sept. 2025, 22:33, Știri
Președintele CJ Galați anunță că 7.000 de angajați ai Sidex Galați ar putea rămâne pe drumuri. Bolojan a creat un comitet interministerial

Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, a declarat că situația combinatului Sidex Galați este extrem de gravă și măsurile au fost luate pe ultima sută de metri de premierul Bolojan care a decis înființarea unui comitet interministerial pentru a analiza situația și a veni cu variante pentru a salva combinatul.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Costel Fotea anunță că situația este foarte critică pentru că în afară de cei 5.000 de angajați pe care îi are combinatul, mai încă 2.000 de angajați ai unor firme prestatoare, deci aproximativ 7.000 de oameni care lucrează pe platformă. „Închiderea combinatului ar fi o nenorocire pentru județul Galați, abia reușisem și noi cu investiții, să ne dezvoltăm și pe partea de infrastructură și alte investiții, iar închiderea combinatului ar crea o mare problemă pentru întreaga regiune și pentru România”, a spus președintele CJ Galați.

„Gândiți-vă că oamenii când vor pleca în șomaj tehnic vor fi plătiți tot de la bugetul de stat și va fi o povară pentru buget”, a spus Fotea care a mai menționat că: „Ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar găsi un alt investitor care să preia activitatea combinatului”.

 

Premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței. Detalii despre întreg documentul AICI.

Banca de stat Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei, notează Profit.ro.

Comitetul are următoarele atribuții, potrivit DOCUMENTULUI. 

  1. Analiza situației economico-financiare și juridice a S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. prin prisma obligațiilor financiare existente și a procedurilor judiciare în derulare sau care vor fi inițiate după constituirea prezentului comitet;
  2. analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. asupra celor două societăți și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Națională de Administrare Fiscală și societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.;
  3. analiza efectelor și stabilirea măsurilor pentru reducerea impactului social în situația restrângerii sau închiderii activității S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.;
  4.  analiza și formularea propunerilor de modificări legislative pentru prezervarea și protejarea interesului statului la cele două societăți;
  5.  analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți;
  6.  analiza intențiilor unor potențiali investitori pentru preluarea/susținerea activității de producție a celor două societăți.

Din Comitet fac parte vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, miniștrii Alexandru Nazare (Ministrul Finanțe), Radu Marinescu (Ministrul Justiție) și Radu Miruță (Ministrul Economie), secretarul general al Guvernului, Ștefan Oprea, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Plățile contactless și cu telefonul. Cât de sigure sunt și ce riscuri există pentru cine nu mai plătește cu numerar
Evz.ro
Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum ajung microplasticele în legumele pe care le punem zilnic pe masă
SPORT Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc
22:11
Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc
EXTERNE UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații
22:06
UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații
EXCLUSIV Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
21:49
Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
ACTUALITATE S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
21:44
S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
SPORT Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție
21:23
Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție
ACTUALITATE Leguma din Uzbekistan care câștigă tot mai multă popularitate printre producătorii români. O singură bucată ajunge să se vândă cu până la 30 de lei
21:20
Leguma din Uzbekistan care câștigă tot mai multă popularitate printre producătorii români. O singură bucată ajunge să se vândă cu până la 30 de lei