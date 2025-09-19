Președintele CJ Galați anunță că 7.000 de angajați ai Sidex Galați ar putea rămâne pe drumuri. Bolojan a creat un comitet interministerial

Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, a declarat că situația combinatului Sidex Galați este extrem de gravă și măsurile au fost luate pe ultima sută de metri de premierul Bolojan care a decis înființarea unui comitet interministerial pentru a analiza situația și a veni cu variante pentru a salva combinatul.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Costel Fotea anunță că situația este foarte critică pentru că în afară de cei 5.000 de angajați pe care îi are combinatul, mai încă 2.000 de angajați ai unor firme prestatoare, deci aproximativ 7.000 de oameni care lucrează pe platformă. „Închiderea combinatului ar fi o nenorocire pentru județul Galați, abia reușisem și noi cu investiții, să ne dezvoltăm și pe partea de infrastructură și alte investiții, iar închiderea combinatului ar crea o mare problemă pentru întreaga regiune și pentru România”, a spus președintele CJ Galați.

„Gândiți-vă că oamenii când vor pleca în șomaj tehnic vor fi plătiți tot de la bugetul de stat și va fi o povară pentru buget”, a spus Fotea care a mai menționat că: „Ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar găsi un alt investitor care să preia activitatea combinatului”.

Premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței. Detalii despre întreg documentul AICI.

Banca de stat Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei, notează Profit.ro.

Comitetul are următoarele atribuții, potrivit DOCUMENTULUI.

A naliza situației economico-financiare și juridice a S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. prin prisma obligațiilor financiare existente și a procedurilor judiciare în derulare sau care vor fi inițiate după constituirea prezentului comitet; analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. asupra celor două societăți și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Națională de Administrare Fiscală și societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.; analiza efectelor și stabilirea măsurilor pentru reducerea impactului social în situația restrângerii sau închiderii activității S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.; analiza și formularea propunerilor de modificări legislative pentru prezervarea și protejarea interesului statului la cele două societăți; analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți; analiza intențiilor unor potențiali investitori pentru preluarea/susținerea activității de producție a celor două societăți.

Din Comitet fac parte vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, miniștrii Alexandru Nazare (Ministrul Finanțe), Radu Marinescu (Ministrul Justiție) și Radu Miruță (Ministrul Economie), secretarul general al Guvernului, Ștefan Oprea, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.