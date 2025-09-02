Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Antonio Costa, Președintele Consiliului European, va fi primit la Cotroceni, miercuri seara, de la ora 19.00, de președintele Nicușor Dan.

Agenda include întâmpinarea oficială, convorbiri tête-à-tête și discuții oficiale, urmate de declarații de presă comune programate în jurul orei 19:30.

Antonio Costa vine la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale lunii septembrie.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare”, a declarat Antonio Costa, citat într-un comunicat de presă.

Președintele României vizitează CNE Cernavodă

De la ora 11:00, șeful statului va fi prezent la ceremonia de lansare a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei, eveniment transmis în direct pe site-ul Administrației Prezidențiale.