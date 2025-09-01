Radu Marinescu: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului

„Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului. Nu trebuie să funcționăm într-o logică a unor contradicții între segmentele profesionale. Trebuie să înțelegem și să respectăm rolul fiecăruia în stat”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul a vorbit despre dialog și despre faptul că nu se va ajunge la un război social.

„Orice componentă profesională poate să fie în dezacord față de anumite politici publice sau anumite inițiative legislative. Deci, speranța mea este că nu se va ajunge la un război social care nu face decât să afecteze statul de drept și dimpotrivă, fiecare dintre puterile din stat și autoritățile din stat trebuie să funcționeze în mod corect, în mod loial și prin dialog”, a mai spus Marinescu.

Ministrul Justiției a mai declarat că Executivul și Legislativul trebuie să își facă datoria, de a face legi.