Ce nume se sărbătoresc de Florii: tradiții, semnificații și cui îi urăm „La mulți ani”

Duminica de Florii marchează intrarea Domnului în Ierusalim și este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox. În această zi, milioane de români își serbează onomastica, purtând nume inspirate din flori sau din numele care au legătură cu această sărbătoare religioasă.

Ce reprezintă sărbătoarea Floriilor

Floriile sunt celebrate în fiecare an în duminica dinaintea Paștelui. Din punct de vedere religios, momentul amintește de intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, când a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic.

În tradiția românească, ramurile de salcie sunt sfințite și împărțite credincioșilor, simbolizând viața, renașterea și speranța.

Ce nume se sărbătoresc de Florii

În mod tradițional, de Florii sunt sărbătorite persoanele care poartă nume inspirate din flori sau din derivate ale acestora:

  • Anemona, Angela, Angelica
  • Brandușa
  • Camelia, Codrin, Codrina, Codruț, Codruța, Crăița, Crina, Crin, Crinu, Crinuța, Crizantema
  • Daria, Delia, Dumitrița
  • Eugenia
  • Floarea, Flora, Florența, Florentin, Florentina, Florica, Florin, Florina
  • Garofița, Gherghina, Gențiana
  • Hortensia
  • Iris, Iasmin, Iasmina
  • Lacramioara, Laur, Laura, Laurențiu, Laurian, Lauriana, Luminița
  • Lucia, Liliana, Lilian
  • Mălin, Mălina, Margareta, Micșunica, Mugurel
  • Narcis, Narcisa
  • Ortansa
  • Panseluța
  • Romanița, Roza
  • Trandafira
  • Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Veronica
  • Zambila, Zambilica.

În unele regiuni, sunt sărbătoriți și cei cu nume derivate din „Sfinți” sau nume religioase asociate indirect cu această zi, însă accentul principal rămâne pe numele inspirate din flori.

Tradiții și obiceiuri de Florii

Ziua este considerată una de mare importanță spirituală. Credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbă și pentru a sfinți ramurile de salcie.

Acestea sunt apoi păstrate în casă sau la icoane, fiind considerate protectoare ale gospodăriei. De asemenea, este o zi de pregătire pentru Paște, marcând începutul ultimei săptămâni din Postul Mare.

