Cele 2 legume care nu trebuie ținute niciodată una lângă cealaltă. Greșeala pe care mulți români o fac

Mulți români păstrează cartofii și ceapa în același loc, fără să știe că această combinație le scurtează drastic durata de viață. deși pare că ar fi o soluție practică, depozitarea acestor două legume împreună declanșează un proces natural care le face să se strice foarte repede.

De ce nu trebuie să ții cartofii lângă ceapă

Explicația ține de un gaz numit etilenă. Este un hormon vegetal, produs în mod natural de multe fructe și legume, care controlează procesul de maturare.

Ceapa eliberează cantități semnificative de etilenă. Într-un spațiu închis, cum e un dulap sau o cămară slab ventilată, acest gaz se acumulează și ajunge la cartofi. De aici începe problema.

Cartofii „interpretează” etilena ca pe un semnal că trebuie să încolțească. Practic, intră într-un proces de creștere similar celui din sol. Doar că, în bucătărie, nu au condițiile necesare pentru a susține această dezvoltare. Rezultatul este rapid: își consumă rezervele interne, devin moi, își schimbă gustul și se degradează mult mai repede.

Este un mecanism biologic confirmat în studii despre post-recoltare și depozitarea alimentelor. Nu ține de mit sau tradiție, ci de chimie pură.

Umiditatea agravează totul

Pe lângă etilenă, mai intervine un factor ignorat de mulți: umiditatea. Ceapa eliberează și vapori de apă, iar cartofii absorb această umezeală din aer.

Această combinație accelerează dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiurilor. De aceea, cartofii ținuți lângă ceapă nu doar că încolțesc mai repede, dar ajung și să putrezească din interior.

Ai văzut probabil cartofi care par normali la exterior, dar sunt negri sau moi înăuntru. Asta se întâmplă tocmai din cauza acestui proces combinat: etilenă plus umiditate.

În plus, și cartofii produc, la rândul lor, etilenă. În cantități mai mici, dar suficiente încât un singur cartof stricat să accelereze degradarea întregului sac. De aici vine regula veche, corectă: dacă vezi un cartof afectat, scoate-l imediat.

Este frigiderul o soluție bună?

Mulți cred că frigiderul rezolvă problema. În realitate, o agravează. Cartofii nu trebuie ținuți la temperaturi foarte scăzute. Sub aproximativ 4°C, amidonul din ei începe să se transforme în zahăr. Asta le schimbă gustul și îi face să se comporte ciudat la gătit: se rumenesc prea repede și pot căpăta un gust neplăcut.

Cartofii trebuie ținuți într-un loc întunecos, cu aerisire și temperatură moderată. O cămară, un dulap ventilat sau un subsol sunt variantele corecte. Ideal, în cutii de carton sau plase care permit circulația aerului.

Ceapa are alte nevoi: preferă spațiile uscate și bine aerisite. Se păstrează foarte bine în coșuri metalice, plase sau rafturi deschise, ferite de umezeală.

