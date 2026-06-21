Prima pagină » Actualitate » Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc

Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc

Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc
Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705 / foto ilustrativ, sursa: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cel mai vechi hotel din lume are peste 1.300 de ani. Stabilimentul a fost deschis în anul 705 d.Hr. și este administrat de aceeași familie, de 52 de generații.

Hotelul a fost inclus, deja, în Cartea Recordurilor.

Hanul Keiunkan, deschis de Fujiwara Mahito

Deschis fără oprire de peste 1300 de ani, cel mai vechi hotel din lume poate fi găsit în Japonia. Conform publicației britanice Express, Hanul Keiunkan a fost inaugurat în anul 705 d.Hr., al doilea an al erei Keiun. Fujiwara Mahito este primul proprietar trecut în acte.

Stabilimentul a fost construit într-o zonă cu izvoare termale. De altfel, fiecare baie a hotelului are acces la sursa proprie de apă.

Pentru că nu au dorit să modifice prea mult locul, vrând să păstreze farmecul original al clădirii, hotelul nu este modernizat. Aceeași familie îl administrează de 52 de generații.

Istoria vastă a hanului Nishiyama Onsen Keiunkan are numeroase episoade dramatice. Incendii majore au izbucnit în 1909 și 1916, iar o stâncă enormă s-a prăbușit peste una dintre clădiri în 1925. În fine, și un taifun a lovit proprietatea, în 1982. Din cauza acestui ultim incident, clădirea principală a hotelului a fost mutată de trei ori de atunci.

Guinness World Records notează că Hanul Keiunkan este cel mai vechi han funcțional din lume. Și, după alte ierarhii, hotelul din Japonia ar fi și cea mai veche afacere derulată pe Pământ.

După certificarea din 2011, zona a devenit extrem de populară. Keiunkan se află în prefectura Yamanashi, aproape de Muntele Fuji, așa că accesul spre han este destul de dificil. Dar, proprietarii hotelului vin în ajutorul vizitatorilor: un microbuz preia oaspeții dintr-un sat pentru această ultimă parte a călătoriei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Click
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Primele rezultate ale proiectului JUNO rezolvă misterul celor mai bizare elemente
VIDEO Ion Cristoiu: Ca și Congresele lui Ceaușescu, cel al lui Bolojan va aduce schimbări doar în camarilă
10:35
Ion Cristoiu: Ca și Congresele lui Ceaușescu, cel al lui Bolojan va aduce schimbări doar în camarilă
REACȚIE Petrișor Peiu (AUR) susține soluția anticipatelor: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”
10:28
Petrișor Peiu (AUR) susține soluția anticipatelor: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”
FLASH NEWS Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”
10:26
Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”
ANALIZA de 10 Asediul Crimeei? Cu ce probleme se confruntă Rusia lui Putin în peninsula pe care a ocupat-o în 2014. „Este umilitor pentru Kremlin”
10:00
Asediul Crimeei? Cu ce probleme se confruntă Rusia lui Putin în peninsula pe care a ocupat-o în 2014. „Este umilitor pentru Kremlin”
RĂZBOI Noi atacuri israeliene în Fâșia Gaza, în contextul unui armistițiu tot mai fragil. Cel puțin șase persoane, inclusiv un cameraman Al Jazeera, ucise
09:55
Noi atacuri israeliene în Fâșia Gaza, în contextul unui armistițiu tot mai fragil. Cel puțin șase persoane, inclusiv un cameraman Al Jazeera, ucise
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Dacă mintea ta este puternică, toate lucrurile grele vor deveni ușoare; dacă mintea îți este slabă…”
09:16
Proverbul chinezesc al zilei: „Dacă mintea ta este puternică, toate lucrurile grele vor deveni ușoare; dacă mintea îți este slabă…”

Cele mai noi

Trimite acest link pe