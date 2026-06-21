Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc

Cel mai vechi hotel din lume are peste 1.300 de ani. Stabilimentul a fost deschis în anul 705 d.Hr. și este administrat de aceeași familie, de 52 de generații.

Hotelul a fost inclus, deja, în Cartea Recordurilor.

Hanul Keiunkan, deschis de Fujiwara Mahito

Deschis fără oprire de peste 1300 de ani, cel mai vechi hotel din lume poate fi găsit în Japonia. Conform publicației britanice Express, Hanul Keiunkan a fost inaugurat în anul 705 d.Hr., al doilea an al erei Keiun. Fujiwara Mahito este primul proprietar trecut în acte.

Stabilimentul a fost construit într-o zonă cu izvoare termale. De altfel, fiecare baie a hotelului are acces la sursa proprie de apă.

Pentru că nu au dorit să modifice prea mult locul, vrând să păstreze farmecul original al clădirii, hotelul nu este modernizat. Aceeași familie îl administrează de 52 de generații.

Istoria vastă a hanului Nishiyama Onsen Keiunkan are numeroase episoade dramatice. Incendii majore au izbucnit în 1909 și 1916, iar o stâncă enormă s-a prăbușit peste una dintre clădiri în 1925. În fine, și un taifun a lovit proprietatea, în 1982. Din cauza acestui ultim incident, clădirea principală a hotelului a fost mutată de trei ori de atunci.

Guinness World Records notează că Hanul Keiunkan este cel mai vechi han funcțional din lume. Și, după alte ierarhii, hotelul din Japonia ar fi și cea mai veche afacere derulată pe Pământ.

După certificarea din 2011, zona a devenit extrem de populară. Keiunkan se află în prefectura Yamanashi, aproape de Muntele Fuji, așa că accesul spre han este destul de dificil. Dar, proprietarii hotelului vin în ajutorul vizitatorilor: un microbuz preia oaspeții dintr-un sat pentru această ultimă parte a călătoriei.