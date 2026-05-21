Minivacanța de Rusalii 2026. Weekend prelungit pentru români. Sărbătoarea se suprapune cu Ziua Copilului

Minivacanța de Rusalii 2026. Anul acesta, Rusaliile și Ziua Copilului se suprapun. Urmează un weekend prelungit pentru lucrătorii români și elevi. Vezi detaliile mai jos.

În anul 2026, sărbătoarea Rusaliilor ortodoxe va fi marcată la finalul lunii mai (data de 31 mai), iar ziua de luni (1 iunie), dedicată atât celei de-a doua zile de Rusalii, cât și Zilei Copilului, va fi liberă legal. Astfel, românii vor beneficia de o minivacanță la începutul verii, arată Mediafax.

Minivacanța de Rusalii 2026: 3 zile libere pentru cetățeni

Minivacanța de Rusalii se va desfășura între 30 mai și 1 iunie, oferind românilor un weekend prelungit la începutul verii, înainte de perioada concediilor estivale. Minivacanța de Rusalii este considerată, în mod tradițional, startul sezonului estival, iar litoralul românesc se numără printre principalele opțiuni de vacanță, pe fondul creșterii cererii pentru sejururile de la începutul verii.

Tot mai mulți români profită de minivacanță pentru călătorii scurte în străinătate, în special în Bulgaria și în Grecia, dar și pentru city-break-uri în marile orașe europene, în ciuda costurilor mai ridicate de transport și cazare.

Vestea este favorabilă și pentru elevii din România. Elevii vor beneficia de mai multe zile libere la începutul lunii iunie, inclusiv de Ziua Învățătorului (5 iunie), astfel că pentru mulți dintre ei prima săptămână a lunii va cuprinde doar trei zile de cursuri.

Apoi, va mai urma un weekend prelungit pentru cetățenii români, la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie. Luni, 30 noiembrie 2026, va fi sărbătorit Sfântul Andrei, iar pe 1 decembrie (marți), va fi celebrată Ziua Națională a României.

În 2026, Rusaliile catolice și protestante vor fi celebrate pe 24 mai, însă zilele libere legale din România rămân cele stabilite după calendarul ortodox, respectiv 31 mai și 1 iunie.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ