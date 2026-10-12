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Ce fel de iarnă vom avea anul acesta? Prima prognoză pentru decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, emisă de meteorologii EaseWeather

Ce fel de iarnă vom avea anul acesta? Prima prognoză pentru decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, emisă de meteorologii EaseWeather
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Ce fel de iarnă vom avea anul acesta? Prima prognoză pentru decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, emisă de meteorologii EaseWeather. Nimeni nu se aștepta la o asemenea evoluție a vremii, la început de 2027. 

Ce fel de iarnă vom avea anul acesta? Temperaturi neobișnuite în Capitală

Cum va fi iarna în lunile decembrie 2026, respectiv ianuarie și februarie 2027, în București?

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Potrivit meteorologilor EaseWeather, anotimpul rece va fi mult mai blând față de antecedentul.

În decembrie 2026, bucureștenii vor avea parte de temperaturi de până la 10 grade, cu câteva zile de ploaie.

În ianuarie 2027, prognoza meteo este la fel de generoasă, cu doar două zile de ninsori și câteva de precipitații.

În februarie 2027, deși vremea va fi în general mohorâtă, ne vom confrunta în Capitală cu doar două zile de ninsori. Temperaturile vor urca până la 13 grade.

Ce este Ease Weather: Cea mai sigură sursă pentru prognozele meteo

Ease Weather este cea mai sigură sursă pentru prognozele meteo. Indiferent dacă vă planificați ziua, săptămâna sau doar să rămâneți informat, vă furnizează date meteo actualizate și precise. Misiunea meteorologilor EaseWeather este să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă menține orizontul clar și pentru a anticipa schimbările vremii.

Platforma este ușor de utilizat și oferă acces ușor la prognoze detaliate, inclusiv previziuni zilnice și pe termen lung, precum și date istorice despre vreme. Analiza cuprinzătoare a vremii acoperă totul, de la temperatură, vânt și precipitații până la zăpadă și indicele UV. Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a asigura acuratețea datelor furnizate, deoarece informațiile fiabile sunt cruciale.

Pe lângă prognozele detaliate, oferă hărți și diagrame interactive pentru o înțelegere vizuală a tendințelor vremii. Indiferent dacă sunteți interesat de vremea de astăzi sau de modelele climatice istorice, avem instrumentele și informațiile de care aveți nevoie. Echipa de meteorologi experimentați se angajează să vă ofere informații actualizate și exacte despre vreme.

Sursa foto: EaseWeather

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