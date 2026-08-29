Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather

Urmează o lună septembrie bizară în România. În timp ce în unele orașe este caniculă, în altele va ninge. Iată prognoza completă a meteorologilor Easeweather.

În luna septembrie, potrivit meteorologilor Easeweather, vor fi două zile de caniculă, semn că nu vom scăpa de căldură așa ușor. Cele două zile de caniculă din Capitală vor fi pe data de 2 și pe data de 7 septembrie. În aceste două zile vor fi temperaturi ce vor atinge 35, respectiv, 37 de grade C. În restul zilelor, în București, temperaturile coboară spre 34 și chiar spre 22 de grade C, la finalul lunii.

Tot în Capitală, în luna septembrie vor fi și trei zile în care va ploua, mai exact pe 13, 17 și 22 septembrie.

La munte, atmosfera se schimbă simțitor. Vor fi mai multe zile cu ploaie și înnorări accentuate, iar în ultima zi din septembrie (30), meteorologii Easeweather anunță chiar ninsori în Azuga.

Tot la Azuga, vor fi 11 zile de ploaie. Temperaturile maxime și minime ale lunii septembrie se vor încadra între 26 și 6 grade C.

Așadar, o primă lună de toamnă bizară în România, pe de o parte, cu caniculă, pe de alta, cu ninsori!