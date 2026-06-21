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Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere

Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere
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Ilie Bolojan împinge practic AUR – partid pe care îl consideră extremist – la guvernare cu PSD. Culmea, susținerea publică pentru Bolojan vine tocmai din poziționarea premierului demis ca un opozant al „extremiștilor” și, de curând numai, al PSD. Că în trecut Bolojan a candidat și a fost ales pe listele USL, nu mai contează. Dar acum se petrece un lucru paradoxal: Ilie Bolojan încearcă să lupte contra PSD și AUR aducându-i la guvernare.

Recent, au apărut informații – neconfirmate oficial – că Adrian Veștea ar negocia cu AUR inclusiv portofolii din guvern, în lipsa susținerii din partea PNL-ului condus de Ilie Bolojan. Dacă s-ar confirma aceste informații, un lucru este cert: refuzul lui Bolojan de a-l susține pe liberalul Adrian Veștea ar aduce AUR direct la putere.

Paradoxul lui Bolojan

Paradoxal, este și cazul UDMR, unde inamicul nr. 1 este reprezentat de „extremiști”, iar acum, prin neparticipare la guvernare, lasă loc liber tocmai… „extremiștilor” să ajungă la Putere și decizii.

Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal

Analiza despre USR nu mai are sens, întrucât la fiecare două postări pe Facebook, membrii partidului invocă „pericolul extremist”, „putinismul” și așa mai departe. Acum, pe cei care îi consideră „putiniști”, USR îi vrea la guvernarea României.

Formarea noului Guvern a suferit o amânare după ce premierul desemnat, Adrian Veștea, nu a mai depus joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, deși anunțase că va face acest lucru.

Negocierile cu PSD privind măsurile economice și împărțirea portofoliilor sunt încă în desfășurare, iar o decizie privind susținerea Executivului urmează să fie luată duminică de social-democrați. Lipsa unei majorități suficiente pentru învestirea viitorului cabinet îi lasă premierului desemnat marje de negociere cu toate partidele parlamentare.

Însă, refuzul lui Ilie Bolojan și al liberalilor din jurul său, de a sta la aceeași masă cu PSD și AUR, într-un viitor executiv, nu face altceva decât să aducă cele două formațiuni politice la putere.

Lupta împotriva PSD și AUR se întoarce împotriva lui Ilie Bolojan

Premierul desemnat, Adrian Veștea și-a luat un răgaz pentru definitivarea listei miniștrilor din cabinetul său și a programului de guvernare.

Adrian Vestea, prim-vicepreședinte al Partidului National Liberal

”Nu este momentul pentru a lua deciziile pripite sau luate sub presiune a urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare”, a transmis Veștea.

Surse politice spun însă că ar exista neînțelegeri pe baza acestui program de guvernare, dar și în privința unor portofolii revendicate atât de liberalii care sunt alături de premierul desemnat cât și de social-democrați.

Motivul care ar sta în spatele acestei amânări ar fi că nu există voturile necesare pentru învestirea acestui executiv și de aceea negocierile continuă inclusiv cu AUR, partid pe care liderul PNL, Ilie Bolojan, l-a exclus dintr-o eventuală alianță.

Rămas fără voturile PNL, USR şi UDMR, premierul desemnat Adrian Veştea este hotărât să joace şi ultima carte în speranţa că va reuşi să treacă de votul Parlamentului și negociază inclusiv cu AUR şi alte partide suveraniste.

De când a început AUR să fie interesantă

Sociologul Mirel Palada explică, în exclusivitate pentru Gândul, care sunt jocurile de putere  și cum lupta premierului demis, Ilie Bolojan, împotriva PSD și AUR aduce cele două partide la guvernare.

Mirel Palada, sociolog

,,Este o luptă de putere între tabăra progresist-soroșistă din jurul lui Ilie Bolojan, tabăra pro-americană din jurul lui Nicușor Dan și tabăra suveranistă din jurul AUR și al lui George Simion. Până recent, primele două tabere erau în coaliție și făcuseră un așa zis cordon sanitar pentru a ține deoparte AUR de la exercițiul de putere. De când s-a declarat conflictul dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, tabăra AUR a început să fie interesantă politic‘‘, a declarat Mirel Palada.

Sociologul mai spune că premierul desemnat de Nicușor Dan va fi nevoit să coopteze și alte partide care nu au fost la guvernare până acum.

,,Nicușor Dan l-a propus pe Adrian Veștea drept premier și nu poate fără AUR. Drept urmare, AUR începe să fie normalizat și legitimat în discursul partidelor din jurul lui Nicușor Dan‘‘, mai spune Palada.

Mirel Palada dă și un exemplu din Europa unde partidele suveraniste sunt la guvernare și spune că România l-ar putea urma.

,,Nu este prima dată când partidele suveraniste să fie acceptate la putere în Europa. În Italia, avem guvern condus de Georgia Meloni, drept urmare, este posibil ca și în România, AUR să fie reconsiderat și validat ca un băiat bun al politicii românești, devenind bumerangul care îl lovește pe Ilie Bolojan‘‘, a conchis sociologul Mirel Palada.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor

Modelul din Italia a fost amintit și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ședința în care formațiunea sa politică a decis să nu voteze Guvernul Adrian Veștea.

„Se încearcă melonizarea AUR, spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Domnul Peiu, un specialist bun, domnul Dungaciu și mulți alții care încearcă această melonizare. Un vot acceptat din partea domnului Veștea la asta va duce”, spunea liderul UDMR.

Foto: Mediafax Foto

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