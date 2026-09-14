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Femeie de 82 de ani, în comă după ce a fost lovită de un berbec în propria gospodărie

Femeie de 82 de ani, în comă după ce a fost lovită de un berbec în propria gospodărie
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O femeie în vârstă de 82 de ani, din comuna Monor, județul Bistrița-Năsăud, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un berbec în gospodăria sa. Femeia a fost găsită inconștientă în curte, cu un traumatism cranio-cerebral sever, și a fost transportată cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, potrivit Agrointeligența. 

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Incidentul a avut loc luni, 14 septembrie, iar autoritățile medicale au fost alertate în jurul orei 11:50. Familia femeii a găsit-o căzută în curte după ce s-a întors acasă.

Un elicopter SMURD a intervenit pentru a o salva pe femeie

La locul incidentului au intervenit echipaje medicale, inclusiv un echipaj de salvare aeriană de la Târgu Mureș. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, femeia era în comă și prezenta multiple fracturi craniene, insuficiență respiratorie și traumatism toracic.

Pacienta a fost intubată și ventilată mecanic înainte de transportul către spitalul din Târgu Mureș.

Elicopterul SMURD a aterizat pe terenul de fotbal din comuna Monor, de unde femeia a fost preluată pentru transportul aerian. Primarul comunei, Ioan Cira, a declarat că familia a găsit-o pe femeie în curte, rănită în zona capului, în apropierea animalelor din gospodărie.

La momentul publicării informației, nu erau disponibile date suplimentare privind evoluția stării de sănătate a femeii.

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