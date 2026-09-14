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Paul Moldovan, amendat în propriul sector pe care îl conduce. Primarul Sectorului 6 felicită vigilența și promptitudinea Poliției Locale

Paul Moldovan, amendat în propriul sector pe care îl conduce. Primarul Sectorului 6 felicită vigilența și promptitudinea Poliției Locale
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Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, a fost sancționat de Poliția Locală după ce și-a parcat autoturismul, un Volkswagen, pe un loc de parcare de reședință din zona Crângași. Edilul a explicat situația într-o postare publicată pe Facebook, în care a oferit detalii despre motivul pentru care și-a lăsat mașina pe acel loc. Acesta a felicitat organele de poliție pentru că-și fac treaba.

Primarul Sectorului 6 a primit amendă de la poliția locală pentru că a parcat neregulamentar

Primarul interimar al Sectorului 6 a postat pe Facebook amenda pe care a primit-o chiar în sectorul pe care îl conduce, pentru că nu a parcat regulamentar. Paul Moldovan a relatat că, pe 10 septembrie în jurul orei 15:30, a lăsat mașina pe un loc de parcare de reședință de pe strada Ceahlăul și a fost sancționat de Poliția Locală. Paul Moldovan a pus drept dovadă și o fotografie cu amenda primită. Documentul menționează că fapta constituie contravenție și este sancționată cu o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

Acesta a felicitat persoana care a făcut sesizarea și, de asemenea, a apreciat rapiditatea și vigilența Poliției Locale a Sectorului 6. Edilul a adăugat că se așteaptă la astfel de reacții prompte în toate situațiile.

„Când greșești, pățești!
Am parcat pe un loc de reședință săptămâna trecută în Crângași, cineva a fost vigilent și am primit o amendă. Poliţia Locală Sector 6 și-a făcut treaba. Bravo lor și agentului care a acționat! Mă aștept la aceeași promptitudine în toate domeniile lor de competență! Încă mai avem de lucru”, a scris primarul interimar al Sectorului 6 pe pagina lui de Facebook.

Primarul Sectorului 6 a precizat motivul pentru care a parcat neregulamentar

În secțiunea de comentarii, Paul Moldovan a oferit și câteva explicații cu privire la motivul pentru care și-a lăsat mașina pe un loc de parcare de reședință. Primarul interimar a precizat că în zonă se desfășurau lucrări, iar acest lucru ar fi stat la baza deciziei sale de a parca pe acel loc. Pentru a oferi mai multe detalii, edilul a atașat și un link către informațiile referitoare la viitoarele construcții și proiecte care urmează să fie realizate pe Calea Crângași.

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„Am început șantierul pentru reconfigurarea zonelor pietonale spațiilor verzi, parcărilor de pe bulevardul #Crângași. Proiectul de va întinde la coborârea de pe Podul Grant până la intersecția cu bulevardul Constructorilor (pe care îl amenajăm că oraș-parc) și strada paralelă până la Promenada Lacul Morii”, a scris Paul Moldovan.

Primăria Sectorului 6 a anunțat modernizarea străzilor din jurul Lacului Morii

Primăria Sectorului 6 a anunțat în urmă cu 4 zile, că a identificat soluția pentru modernizarea infrastructurii rutiere din zona de sud a Lacului Morii. Instituția a precizat că urmează să fie asfaltate porțiunile aflate în domeniul public ale străzilor Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Văratec și Govora. Potrivit Primăriei, lucrările vor avea ca obiectiv aducerea străzilor din zonă la un nivel normal de infrastructură și îmbunătățirea condițiilor pentru locuitori. Investițiile au fost îngreunate în ultimii ani de restricțiile urbanistice existente în această zonă.

Cum arată parcul Liniei Faza 3

Parcul Liniei – Faza 3, care se întinde între Lujerului și strada Moinești, a fost inaugurat recent și le oferă locuitorilor din Sectorul 6 un nou spațiu de recreere. Deși cea de-a treia etapă nu are același impact vizual precum primele două faze, care se întind până în zona AFI Cotroceni, noul parc reprezintă un loc de promenadă și relaxare binevenit într-o zonă urbană aglomerată și afectată de poluare.

Totuși, Parcul Liniei Faza 3, nu arată la fel de spectaculos precum în randările 3D prezentate de Primăria Sectorului 6 atunci când a fost anunțat proiectul.

Parcul Liniei Faza 3 este împărțit pe 4 tronsoane

Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.

În faza 3 a parcului mai trebuie deschise încă două tronsoane.

Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde

  • Cycle Hub (spațiu modular de unde pot fi închiriate biciclete)
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Teren fotbal, Două zone de alimentație publică
  • Loc de joacă pentru câini
  • Teren badminton
  • Zonă pentru ping pong
  • Două fântâni wall

Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:

  • Loc de joacă pentru copii
  • Skate park
  • Zonă calisthenics
  • Fântână dry deck cu zonă de ședere
  • Zonă alimentație publică

Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) are:

  • Grădină urbană
  • Zonă expozițională
  • Două zone de alimentație publică
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Loc de joacă pentru câini
  • Piațetă

Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):

  • Teren de baschet
  • Teren de volei
  • Loc de joacă pentru copii;
  • Trei zone pentru alimentație publică
  • Zonă de șah
  • Spațiu de fitness
  • Cycle hub.
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