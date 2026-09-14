Deputata care anunţa triumfalist că a votat moţiunea de cenzură pentru a dărâma Guvernul Bolojan a sărit acum în barca PNL

PNL a făcut 11 noi achiziţii de membrii, numai în luna septembrie, pe care altădată i-a catalogat drept extremişti.

Ultimii veniţi în PNL, luni, sunt deputaţii Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora, şi Vasile Nagy, de la Arad.

Acesta din urmă a demisionat din S.O.S. în 2022 şi a activat ca neafiliat.

Achiziţiile liberalilor se ridică la 11 şi arată în felul următor: 6 S.O.S, 3 P.O.T, 1 AUR şi 1 PSD.

Cîmpianu de la S.O.S a susţinut moţiunea prin care a fost demis Guvernul Bolojan

Unul dintre deputaţii recent racolaţi de PNL este şi Andreea Cîmpianu care, întrecut, a susţinut prin votul său moţiunea de cenzură care l-a demis pe premierul Ilie Bolojan, împreună cu întreg guvernul său.

Aceasta a şi postat un video în care îşi motivează gestul prin aceea că” S.O.S România a rămas alături de suferinţa poporului”.