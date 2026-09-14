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Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri

Luiza Dobrescu
Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri
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„Uniforma şcolară trebuie să devină obligatorie”, scrie senatorul social democrat Daniel Zamfir, coiniţiator al proiectului care va intra în dezbaterea senatorilor din  Comisia de de Învăţământ, de marţi.

Potrivit textului de lege propus, elevii vor avea obligaţia de a se prezenta la şcoală în uniformă şcolară, conform regulamentului unităţii de învăţământ preuniversitar”.

” (1) Modelele, standardele tehnice şi elementele componente ale uniformelor şcolare se stabilesc de către consiliul de administraţie at fiecărei unităţi de învăţământ, cu consultarea obligatorie a consiliului şcolar al elevilor şi a asociaţiei de părinţi.

(2) Se interzice modificarea, adăugarea sau impunerea altor elemente vestimentare sau accesorii fa ţă de cele stabilite prin ordinul prevăzut la litera a), cu excepţia ecusonului care contine denumirea scolii.”

Senatorul Zamfir spune că „uniforma școlară nu este despre modă. Este despre echitate, respect și siguranță”.

„Propunere legislativă prevede ca uniforma școlară să devină obligatorie în învățământul preuniversitar de stat.

De ce este necesară o astfel de lege?

Pentru că la școală copiii trebuie să se concentreze pe educație fără presiunea pe care discriminarea de orice tip o poate pune!

Copiii trebuie sa fie apreciați pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce pot, nu pentru hainele pe care și le permit părinții.

Vedem tot mai des cum diferențele materiale dintre familii ajung să fie foarte vizibile în rândul copiilor.

Școala trebuie să fie locul în care diferențele sociale contează cât mai puțin, iar educația contează cel mai mult”.

Senatorul social democrat specifică faptul că proiectul „păstrează un principiu important: uniforma nu va fi impusă identic in toate școlile”.

Proiectul prevede subvenţionarea/gratuitatea uniformelor, în funcţie de veniturile familiei

Fiecare comunitate școlară își va putea stabili propriul model, prin consiliul de administrație, cu consultarea elevilor și a părinților.

„Și mai important, nu vrem ca uniforma să devină o povară pentru familiile cu venituri mici. Proiectul prevede gratuitate sau subvenționarea uniformelor în funcție de veniturile familiei.

În același timp, o ținută școlară clară poate contribui la siguranța din școli, făcând mai ușoară identificarea elevilor și a persoanelor care nu aparțin comunității școlare.

Nu considerăm si nu afirmăm că o uniformă rezolvă toate problemele educației românești.

Dar credem că putem face școala mai echitabilă, mai sigură și mai demnă pentru fiecare copil.

Uniforma nu trebuie să fie un simbol al constrângerii. Din contra, poate sa fie un simbol al apartenenței, al respectului și al șansei egale.”

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