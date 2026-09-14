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Summitul Arctic: 12 țări europene, printre care și România, cer UE să își extindă prezența în Arctica. Care sunt argumentele lor

Melania Agiu
Summitul Arctic: 12 țări europene, printre care și România, cer UE să își extindă prezența în Arctica. Care sunt argumentele lor
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Țările europene au avertizat, luni, că Rusia reprezintă o „amenințare semnificativă și pe termen lung” la adresa securității euro-atlantice, și au cerut Uniunii Europene să își asume un rol mai strategic și mai proactiv în regiunea Arctică.

Într-o declarație comună adoptată la Summitul Arctic European, lideri din Finlanda, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia au afirmat că intensificarea competiției geopolitice și războiul aflat în desfășurare din Ucraina remodelează mediul strategic al Arcticii.”

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Statele au solicitat Uniunii să-și consolideze implicarea în regiunea arctică „cu resurse adecvate și în concordanță cu realitățile geopolitice în continuă schimbare”.

„Suntem de acord că UE trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a promova stabilitatea, dezvoltarea durabilă și prosperitatea, protejându-și în același timp interesele”, au declarat statele după o întâlnire a liderilor la Rovaniemi, în nordul Finlandei.

„Facem apel la Uniunea Europeană să își asume un rol mai strategic și proactiv în Arctica europeană și să se angajeze să consolideze implicarea Uniunii în regiunea arctică într-un mod coerent și orientat spre viitor, cu resurse adecvate și în conformitate cu realitățile geopolitice în evoluție”, se arată în declarație.

Aceștia au solicitat o mai mare conștientizare a domeniului maritim și o utilizare mai amplă a capacităților spațiale pentru a îmbunătăți schimbul de informații și a dezvolta o imagine mai integrată a evoluțiilor din regiune.

Declarația a subliniat, de asemenea, necesitatea unor investiții mai mari în mobilitatea militară, conectivitatea transfrontalieră și infrastructura din regiunile cele mai nordice ale UE.

Statele au subliniat importanța dezvoltării infrastructurii cu dublă utilizare și a protejării infrastructurii critice terestre și maritime.

La summit au participat, printre alții, președintele României, Nicușor Dan, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul danez Mette Frederiksen și ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot.

Într-o declarație acordată reporterilor, luni dimineață, Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că blocul comunitar trebuie să rămână „vigilent” în fața creșterii activității militare rusești în Arctica, precum și a interesului tot mai mare al Chinei pentru regiune.

Ea a adăugat că UE va dezvălui în octombrie o nouă strategie arctică „care are securitatea în centrul său”.

„Este clar că aceasta face parte din arhitectura de securitate a Europei”, a declarat Kallas.

Arctica acționează ca o poartă importantă de legătură între America de Nord și Europa, oferind legături cheie de transport, comunicații și comerț, scrie Euronews.

Dar a devenit un câmp de luptă cheie pentru manevrele strategice în ultimii ani.

Potrivit NATO, Moscova și-a intensificat „semnificativ” activitatea militară în Arctica, înființând un nou Comandament Arctic, deschizând totodată baze militare și testând „sisteme de armament inovatoare”.

Beijingul are, de asemenea, un interes direct în regiune, în special în obținerea accesului la minerale critice, energie și noi linii de comunicații, conform NATO.

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