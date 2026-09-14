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Prețul energiei electrice a explodat în Europa pe fondul producției eoliene sub așteptări și al presiunii pe centralele pe gaze. La cât a ajuns în România

Prețul energiei electrice a explodat în Europa pe fondul producției eoliene sub așteptări și al presiunii pe centralele pe gaze. La cât a ajuns în România
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Prețul energiei electrice a înregistrat luni creșteri puternice pe piețele spot din Europa, pe fondul unei producții eoliene sub așteptări în Germania și al presiunii tot mai mari asupra centralelor pe gaze. În România, energia electrică a ajuns să fie tranzacționată la un preț de aproape 3.500 de lei/MWh în intervalul de vârf, potrivit Profit.ro.

Creșterile de pe piața românească vin într-un context european tensionat, în care cererea de energie este ridicată, iar disponibilitatea gazelor și a energiei eoliene pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Prețul mediu zilnic al energiei furnizate luni în țara noastră a crescut la 238 euro/MWh, maximul zilei fiind de 656 euro/MWh, echivalentul a aproximativ 3.450 lei/MWh.

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La acea oră România va importa peste 2.000 de MWh din Bulgaria și va exporta peste 1.600 MWh în Ungaria. Datele indică faptul că presiunea asupra prețurilor nu este generată exclusiv de situația internă, ci este legată în principal de evoluțiile de pe piețele din Germania și Europa Centrală.

Germania, în centrul exploziei prețurilor. Scumpiri și în nordul Europei

Una dintre principalele explicații pentru scumpirea energiei este producția eoliană mai mică decât cea anticipată în mai multe state europene. În Germania, prețul energiei spot a crescut cu peste 70%, ajungând la 257 de euro/MWh.

Prețul energiei electrice în Europa

Totuși fenomenul nu s-a limitat la Germania sau la Europa Centrală și de Est. Și țările din nordul Europei au fost afectate de creșteri semnificative. În Suedia, în care de obicei prețurile sunt reduse, energia pentru ziua de luni s-a vândut la un preț mediu de 270 de euro/MWh. Creșteri extreme au fost raportate și în Finlanda și în statele baltice. În anumite zone, variațiile față de ziua precedentă au ajuns chiar la câteva sute de procente, în unele cazuri fiind menționate creșteri de până la 700%.

Gazul pune presiune suplimentară pe piața energiei

În cele mai multe dintre state, generarea eoliană a fost mai redusă decât așteptările, ceea ce a forțat o dependență mai mare de centralele pe gaze/combustibili fosili mai scumpi. Cotațiile de referință pentru Europa, stabilite pe piața olandeză TTF, se află la niveluri ridicate, în jurul valorii de 70-80 de euro/MWh sau chiar peste.

De asemenea, evoluția prețurilor este influențată și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, inclusiv de conflictul legat de Iran și de situația din zona Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL). În același timp, nivelul stocurilor europene de gaze este sub media ultimilor ani, în jur de 65-68%, iar competiția pentru transporturile de GNL dintre Europa și Asia menține presiunea asupra pieței.

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