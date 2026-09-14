Aflat la Summitul Arcticii în Finalnda, Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Euronews România, că nu vede evoluții de preț la benzină, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, dar a atras atenția că efectul asupra prețurilor nu poate fi predictibil. Totuși, șeful statului a subliniat că „nu se pune problema unui deficit de aprovizionare”.

„Pentru moment, pe o perioadă imediat următoare, nu văd creșterii excepționale. O să urmăm piața, nu o să urmăm piața globală care va urma efectele războiului. Nu putem decât să ne dorim ca o soluție diplomatică să fie găsită cât mai curând”, a declarat Nicușor Dan.

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Referitor la aprovizionarea globală cu țiție, președintele României a precizat că „nu se pune problema unui deficit de aprovizionare”, însă a subliniat că, efectul asupra prețurilor „nu poate să fie predictibil”.

„Pentru moment nu se pune problema, așa cum suntem azi, nu se pune problema unui deficit de aprovizionare. În schimb, din cauza acestei gâtuiri a producției față de piața globală, efectul asupra prețurilor nu poate să fie foarte predictibil. Și în condițiile astea, guvernul României, oricare ar fi el, face ce poate, pentru că o componentă importantă este prețul brut al materiei prime, al țițeiului”, a mai spus președintele României.

În ceea ce privește impactul real al scumpirilor la pompă, Nicușor Dan a precizat că Guvernul va lua măsuri.

„O să vedem și guvernul va reacționa cât de cât în timp real”, a mai spus Nicușor Dan.

Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei pentru un litru

Luni, prețul mediu național al benzinei standard 95 în România este de aproximativ 9,95 lei/litru. Comparativ cu săptămâna trecută, benzina standard s-a scumpit cu aproximativ 18 bani pe litru. De asemenea, pentru un litru de benzină premium, românii trebuie să scoată din buzunare 10,5 lei.

La polul opus, potrivit Prețcarburant.ro, motorina standard se comercializează luni cu 10.55 lei/litru, în timp ce motorina premium costă 11,2 lei/litru.