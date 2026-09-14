Fostul director al CIA, David Petraeus, a avertizat că Republica Moldova este mult mai vulnerabilă în fața Rusiei decât alte state europene și reprezintă, cel mai probabil, următoarea țintă pentru Vladimir Putin.

David Petraeus a făcut aceste afirmații în cadrul unui discurs susținut luni pe fondul îngrijorărilor geopolitice legate de dorința liderului de la Kremlin de a reface o structură similară Uniunii Sovietice. Fostul șef al CIA a făcut referire la o afirmație mai veche făcută de Putin potrivit căreia cea mai mare catastrofă a secolului XX a fost destrămarea URSS.

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„[Putin] a spus că cea mai mare catastrofă a fost căderea și prăbușirea Uniunii Sovietice. Încearcă să o restabilească tot timpul. Și cred că Lituania nu va fi următoarea, ci mult mai probabil Moldova, pentru că este mult mai slabă în acest sens. De asemenea, vreau să fiu de acord cu ceea ce s-a spus, țările europene nu sunt pregătite, niciuna dintre ele nu a făcut schimbări atât de revoluționare în conceptul lor de război, apărare și securitate”, a spus fostul director al CIA.

Spre deosebire de statele baltice, Republica Moldova nu este membră NATO și nu beneficiază de umbrela de securitate colectivă a Alianței, ceea ce o expune direct riscurilor. Petraeus subliniază că Vladimir Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică iar, în acest scenariu expansionist, Moldova este văzută ca un obiectiv facil din cauza dimensiunii și a capacităților sale militare limitate.

Generalul american în retragere a lansat un semnal de alarmă dur și la adresa restului continentului european și a precizat că statele europene nu sunt pregătite pentru un conflict major. Petraeus a criticat faptul că nicio țară europeană nu a implementat reforme radicale necesare în doctrinele de apărare, securitate și logistică militară.