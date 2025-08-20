Abilitățile președintelui Nicușor Dan, sub semnul întrebării! Doru Bușcu: „Președintele SUA e obligat să meargă la o verificare mintală”

Jurnalistul Doru Bușcu, invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, a declarat că președintele României ar trebuie să se supună unor verificări minime, mintale dar și de competențe, așa cum se întâmplă în SUA. Puteți urmări emisiunea integral AICI.

Jurnalistul Doru Bușcu a comentat abilitățile lui Nicușor Dan, în funcția de președinte al României, în contextul acțiunilor sale recente, prin care părut că a ignorat evenimentele urgente, atât la nivel național, cât și internațional.

„Eu spun că președintele României ar trebui să se supună unor verificări minime mintale dar și de competențe. Înainte să-și depună candidatură, de cunoștințe, pe niște domenii, de aptitudini, și vizita medicală de la stetoscop, la examen cerebral, pentru că sunt situații, am avut și noi, în care boli mintale discrete, care nu erau vizibile în comportamentul anterior, au transformat câștigătorul președinției într-un personaj ale cărui gesturi au avut un impact negativ asupra populației.

Președintele SUA e obligat să meargă frecvent la evaluare sănătății, care include desigur și o verificare mintală. Lui Nicușor dacă ar ieși bine la astfel de analize i-ar crește legitimitatea și mai mult.”, a declarat Doru Bușcu.

