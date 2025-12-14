Adio, sensuri giratorii? Orașul din România care ar putea renunța la ele

Un locuitor al unui oraș din România își dorește ca autoritățile să renunțe la sensurile giratorii, fiind nemulțumit față de infrastructura rutieră locală. Bărbatul a transmis deja un mesaj autorităților, iar propunerea sa este analizată, potrivit Cancan. El susține că sensurile giratorii existente ar îngreuna circulația și ar crea blocaje inutile în trafic.

În orașul în care locuiește acesta, sensurile giratorii au fost introduse în ultimii ani ca parte a unui plan de modernizare și fluidizare a circulației. Totuși, unele dintre ele sunt situate în zone cu trafic intens și cu numeroase treceri pietonale, ceea ce a generat dezbateri între șoferi, pietoni și autorități. Tocmai de aceea a luat atitudine și cere desființarea lor.

