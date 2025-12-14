La ce preț a fost scos la vânzare un transpalet second-hand de către ANAF. Licitația a stârnit reacții: „Doamne ferește”

ANAF a adus în atenție o nouă licitație, de data aceasta fiind vorba despre un transpalet second-hand. Prețul de pornire al licitației, însă, a stârnit reacții în lanț din partea utilizatorilor. Vezi mai jos.

O postare pe pagina de Facebook „ANAF – Anunturi valorificare bunuri” a stârnit reacții din partea mai multor utilizatori. Reprezentanții instituției au anunțat că a fost scos la vânzare un transpalet second-hand, iar produsul poate fi vizionat la data de 12 ianuarie 2026, la locația specificată.

În anunț este specificat faptul că transpaletul manual se află în stare avansată de uzură. Pentru acest produs, prețul de pornire al licitației este de 3.100 de lei, exclusiv TVA.

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj-Napoca /

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice organizează vânzare prin licitatie a următoarelor bunuri:

– TRANSPALET stare uzură: avansată

– în data de 13.01.2026, ora 11.00, în localitatea Oradea, strada D. Cantemir, numărul 2 A

– bunurile pot fi vizionate în localitatea Hidiselu de Sus, nr.199, în data de 12.01.2026, orele 10.00.

– prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 3100 lei”, se arată în postarea de pe pagina ANAF – Anunturi valorificare bunuri.

Anunțul licitației a stârnit reacții în lanț

Mulți dintre urmăritori s-au arătat uimiți de prețul de pornire al licitației și starea în care se află produsul scos la vânzare.

„La 1.200 este nou nouț”;

„Faceți schimb cu două noi nouțe la 1.750 bucata? Mă gândesc că al vostru e testat deja, de aia e așa scump….”;

„Doamne ferește, le creșteți prețul ca la a patra licitație să ajungă cât de cât la prețul din magazin, altfel cine le cumpără la prețul acesta?”;

„Incredibil ce postează pagina asta”;

„Am luat nou cu 300 lei. Voi credeți că vindeți stivuitor”;

„Vreau să cred că asta e o pagină la miștocăreală și că pe banii noștri nu vă ocupați de mizerii d-astea! În timp ce sunt de recuperat miliarde, voi «vindeți» deșeuri! Dar nu văd că scoateți la licitație palatele și bolizii celor care n-au plătit taxe și impozite de ani de zile!”;

„Voi nu sunteți normali, costă în jur de 2.000 nou”;

„Nu știu dacă e glumă sau chiar nu aveți habar de prețurile din piață! Până să le scoateți la licitație ar trebui documentat prețul din 3 surse”;

„Cuie ruginite nu vindeți?? Că aș fi interesat… la suprapreț desigur”;

„Nu vă este rușine? Deloc? Transpalet uzat? Așa recuperați voi sumele restante?”.

