La ce preț a fost scos la vânzare un transpalet second-hand de către ANAF. Licitația a stârnit reacții: „Doamne ferește”

ANAF a adus în atenție o nouă licitație, de data aceasta fiind vorba despre un transpalet second-hand. Prețul de pornire al licitației, însă, a stârnit reacții în lanț din partea utilizatorilor. Vezi mai jos.
O postare pe pagina de Facebook „ANAF – Anunturi valorificare bunuri” a stârnit reacții din partea mai multor utilizatori. Reprezentanții instituției au anunțat că a fost scos la vânzare un transpalet second-hand, iar produsul poate fi vizionat la data de 12 ianuarie 2026, la locația specificată.
În anunț este specificat faptul că transpaletul manual se află în stare avansată de uzură. Pentru acest produs, prețul de pornire al licitației este de 3.100 de lei, exclusiv TVA.
„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj-Napoca /
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice organizează vânzare prin licitatie a următoarelor bunuri:
– TRANSPALET stare uzură: avansată
– în data de 13.01.2026, ora 11.00, în localitatea Oradea, strada D. Cantemir, numărul 2 A
– bunurile pot fi vizionate în localitatea Hidiselu de Sus, nr.199, în data de 12.01.2026, orele 10.00.
– prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 3100 lei”, se arată în postarea de pe pagina ANAF – Anunturi valorificare bunuri.
Mulți dintre urmăritori s-au arătat uimiți de prețul de pornire al licitației și starea în care se află produsul scos la vânzare.
Sursă foto: colaj Facebook „ANAF – Anunturi valorificare bunuri” / Shutterstock