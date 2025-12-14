Prima pagină » Actualitate » Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”

14 dec. 2025, 17:01, Actualitate
Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. La câteva zile de la publicarea materialului de presă, Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe justiție, ținând cont de desfășurarea ultimelor evenimente.

 „Invităm pe toți cei interesațiaștepte rezultatul verificărilor”

Odată cu publicarea reportajului de la Recorder, în care au fost dezvăluite problemele din justiție, dar și cu declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu din timpul conferinței de presă de la CAB, sute de judecători și procurori din toată țară și-au arătat solidaritatea.

„Având în vedere materialul de presă publicat de “recorder.ro”, precum și sesizarea secțiilor CSM, Inspecția Judiciară efectuează verificări în conformitate cu atribuțiile legale. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenția noastră, un rezumat al acestor activități urmând a fi prezentat în zilele următoareInvităm pe toți cei interesațiaștepte rezultatul verificărilor”, potrivit Inspecției Judiciare.

CSM: Documentarul Recorder este investigat de Inspecția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, la vârful puterii. (Materialul integral AICI)

Vineri dimineață, CSM a publicat un anunț pe site-ul său, în care informează că Secția sa de judecători a sesizat Inspecția Judiciară, care va demara verificări legate de mărturiile prezentate în documentarul Recorder. Așa cum a scris Gândul, investigația Recorder a fost folosită de rețeaua Rezist pentru a inflama societatea.

Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției

Președintele Nicușor Dan a reacționat la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că situația prezentată în investigația jurnaliștilor va fi analizată, iar vinovații vor fi pedepsiți tot de sistemul de justiție. (Materialul integral AICI)

