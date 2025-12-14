Baie de sânge pe o plajă în Australia. Cel puțin 10 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul

Poliția australiană a declarat că două persoane se află în custodie, după ce au fost raportate focuri de armă și persoane rănite pe plaja Bondi din Sydney duminică, relatează CNN. Nu este clar în acest moment câte victime sunt după ce atacatorii au deschis focul pe plajă.

„Operațiunea poliției este în desfășurare și continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona”, a transmis poliția din New South Wales într-o postare pe X.

The Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky și ABC au difuzat imagini care arătau oameni întinși pe jos.

„Am văzut cel puțin 10 oameni la pământ și sânge peste tot”, a declarat pentru Herald Harry Wilson, în vârstă de 30 de ani, un localnic care a fost martor la împușcături.

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Evreimii din Australia, a declarat pentru Sky News într-un interviu că atacul armat a avut loc la un eveniment pe plajă care sărbătorește festivalul evreiesc Hanuka, care a început la apusul soarelui.

„Aceasta este comunitatea evreiască la apogeul ei, reunindu-se pentru a marca o ocazie fericită. Dacă am fost vizați în mod deliberat în acest fel, este ceva de o amploare pe care niciunul dintre noi nu ar fi putut-o imagina vreodată. Este un lucru oribil”, a spus el, adăugând că consilierul său media a fost rănit în atac.

Videoclipurile care circulă pe X păreau să arate oameni de pe plaja Bondi împrăștiindu-se în timp ce se auzeau mai multe împușcături și sirene de poliție.

Un alt videoclip arăta doi bărbați presați la pământ de polițiști în uniformă pe un mic pod pietonal. Ofițerii puteau fi văzuți încercând să-l resusciteze pe unul dintre bărbați. Reuters nu a putut verifica imediat filmările.

„Suntem conștienți de o situație de securitate activă în Bondi. Îndemnăm oamenii din vecinătate să urmeze informațiile de la Poliția din New South Wales”, a precizat un purtător de cuvânt al prim-ministrului Anthony Albanese.

Atacul a avut loc la aproape exact 11 ani după ce un atacator singuratic a luat ostatici 18 persoane la Lindt Cafe din Sydney. Doi ostatici și atacatorul au fost uciși după o confruntare de 16 ore.