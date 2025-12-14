România gâzduiește Campionatul European

Prima pagină » Sport » România GĂZDUIEȘTE un Campionat European la anul. „Schimbă destine”

14 dec. 2025, 17:24, Sport
După succesul Mondialului de anduranță de la Buftea, România intră în liga mare a sporturilor ecvestre: în 2026 găzduiește Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță. O confirmare că harta ecvestră a lumii se redesenează cu România în prim-plan.

Federația Ecvestră Română a dat din nou lovitura! După ce în luna septembrie, orașul Buftea a fost gazda Mondialului de Anduranță de juniori și de tineret, 2026 va fi un an plin de competiții ecvestre în țara noastră.

„Doar la obstacole avem 15 competiții internaționale. Vom avea Campionatul European de atelaje, Campionatul Balcanic de anduranță, iar pentru 2027 pregătim un nou Campionat Mondial de anduranță, de data aceasta pentru seniori”, a dezvăluit Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.

Campionatul European de atelaje va avea loc la Oșorhei în județul Bihor, între 12-15 august, iar Campionatul Balcanic de anduranță va avea loc la Buftea, între 18-21 septembrie.

După Mondialul de anduranță de la Buftea, România a devenit un punct important pe harta ecvestră a lumii. „Un eveniment extraordinar, nici acum nu îmi vine să cred câtă recunoaștere internațională am avut. Se vorbește despre România în toată lumea. Mă bucur foarte mult că am reușit. A fost un proiect enorm de important pentru noi, cel mai mare eveniment ecvestru al Federației Ecvestre Române din 1930 și până acum”, a explicat președinta FER.

„Caii schimbă destine”

Mare iubitoare de animale, Marilena Mladin are un proiect la care ține foarte mult: “Caii schimbă destine”.
În prag de sărbători, șefa Federației Ecvestre a organizat o întâlnire la Vectra Horse Club din Snagov, acolo unde, 80 de copiii din școli din Ilfov au fost introduși în tainele lumii ecvestre.

Copiii au participat la ateliere și au primit autografe de la campioanele Silvia Stroescu și Ana Maria Brânză. „Mă bucur foarte mult pentru toate proiectele pe care le-am avut. Important este ca noi să transmitem copiilor cât este de benefic sportul, cât este de frumos să ne dezvoltăm prin sport și aici în natură, într-un mediu natural, să îi învățăm pe acești copii ce înseamnă responsabilitatea față de animale”, a declarat Marilena Mladin.

La Vectra, copiii au aflat detalii despre sportul ecvestru și despre tot ce ține de cai și de îngrijirea acestora, iar Marilena Mladin a făcut o dezvăluire:” Mă bucur foarte mult să anunț că a fost semnat un ordin de ministrul al educației prin care, în școli, va apărea o materie opțională dedicată animalelor”.

Proiectul „Caii schimbă destine“ reprezintă o inițiativă a Federației Române Ecvestre în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și Clubul Vectra Horses, având scopul de a ajuta copiii normali, tinerii aflați în centre de plasament, persoanele cu dizabilități și copiii proveniți din familii defavorizate, să descopere domeniul ecvestru.

„Caii nu judecă. Ei simt, iar când un copil învață să se înțeleagă prin ochii unui cal începe să creadă din nou în el“, a declarat Marilena Mladin, inițiatoarea proiectului.

