Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii

14 dec. 2025, 16:22, Z
Dominic Fritz se contrazice în declarații, când vorbește despre medierea ședinței de la Cotroceni, pe tema pensiei magistraților (FOTO: captură Digi24)

Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva propria sa problemă penală.

După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală.

Lovitură sub centură din partea ANI pentru șeful USR

Fritz a explicat, într-o postare pe contul său de Facebook, că ”miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic”.

Însă, arată jurnalistul Dragoș Boța, președintele USR a omis să spună că actuala legislație a fost acceptată de UE, care a ridicat inclusiv mecanismul de control și verificare (MCV), unul dintre motivele invocate pentru intrarea în Schengen din 2024. De notat că declarațiile lui Fritz vin după ce, cu doar două săptămâni înainte, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat o sentință dură pentru primarul Timișoarei, care se judecă cu Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce a fost acuzat de conflict de interese administrativ.

Dominic Fritz este acuzat că a încălcat legea

Mai precis, în iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz a încălcat legea. Primarul a contractat în campania electorală din 2020 un împrumut de 25.000 de lei de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR și ulterior consilier local. În 2022, Fritz a semnat un referat de aprobare pentru un proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind un PUZ în care era implicată societatea reprezentată de conilierul său. Imediat, Dominic Fritz a atacat raportul ANI, susținând că e un demers ”absurd și complet neacoperit de fapte. Iar eu voi combate în instanță toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic”.

Manevra prin care avocații șefului USR au blocat dosarul la CCR

Raportul ANI a fost atacat în instanță, mai mult, avocații liderului USR au contestat în fața Curții de Apel Timișoara constituționalitatea unor prevederi din Codul administrativ și Legea ANI. Aceștia au invocat lipsa unui prag valoric și disproporționalitatea sancțiunii de pierdere a mandatului. Instanța a admis sesizarea CCR, în consecință judecarea pe fond a procesului a fost blocată până la o decizie a instanței de control constituțional. Astfel, această manevră a ”înghetat” dosarul ani de zile, ținând cont de lentoarea cu care judecă la CCR.

Când Fritz a început procesul cu ANI, secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara era condusă de judecătorul Adina Pokker. Aceasta s-a pensionat, în 2024, la 50 de ani, iar după câteva luni a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al Primăriei Timișoara.

Judecătoarea care l-a scăpat pe Fritz s-a reangajat, după pensionare, la Primăria condusă de șeful USR

Postul a fost scos imediat la concurs de administrația Fritz după ce, timp de 7 ani, fusese ocupat de interimari din interiorul Primăriei Timișoara. Când a condus secția de contencios administrativ și fiscal a CAT, Pokker a judecat mai multe procese în care parte era Primăria Dumbrăvița, condusă de un alt useris, Horia Bugarin, apropiat al lui Fritz. În același timp, judecătoarea și soțul ei aveau depus spre aprobare, la primăria condusă de Bugarin, un PUZ pentru construcția de locuințe și spații comerciale. În toate procesele judecate de Pokker, Primăria Dumbrăvița a avut câștig de cauză.

ANI a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție de sesizare a CCR. Săptâmâna aceasta, a fost admis recursul. Instanța supremă a dispus reluarea judecării pe fond a procesului în care, dacă Fritz este găsit vinovat, își va pierde mandatul de primar al Timișoarei. Surse judiciare au declarat că judecătoarea de la Curtea de Apel care a admis sesizarea CCR și-a depus dosarul de pensionare. Așadar, dosarul va fi preluat de un alt magistrat, iar judecata se va relua după aproape un an de blocaj.

Cele mai noi