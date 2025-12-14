După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”

Demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu probleme majore. O parte din semnatari se revoltă după ce judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns pe rețelele de socializare. După ce ieri procurorii DNA – semnatari ai demersului Rezist – au început să bată în retragere, spunând că ei n-au susținut decât ideea inițială de solidaritate din magistratură, astăzi și judecătorii de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR, aceștia precizând că nemulțumirea magistraților se prezintă distorsionat în spațiul public.

Odată cu publicarea reportajului de la Recorder, în care au fost dezvăluite problemele din justiție, dar și cu declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu din timpul conferinței de presă de la CAB, sute de judecători și procurori din toată țară și-au arătat solidaritatea.

Antonia Diaconu, procurorul-şef al DIICOT Piteşti, a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, lista actualizată a magistraților care au răspuns la apelul de solidaritate.

„Lista actualizată.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, a scris Antonia Diaconu pe Facebook.

Subiectul a generat tensiuni majore pe grupurile interne ale magistraților, unde aceștia își exprimă nemulțumirea față de modul în care apelul de solidaritate a fost interpretat și folosit în spațiul public.

Unul dintre judecători a afirmat că semnătura sa a fost interpretată eronat și folosită pentru a creea impresia unor probleme similare și la Tribunalul Bucuresti.

„Eu am semnat memoriul de susținere pentru colegii mei Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar se încearcă deturnarea intenției noastre și se susține că și la Tribunalul București sunt probleme similare.

Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul București și niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate în reportaj.

Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate asupra foștilor președinți sau a actualului președinte”, a comentat Mihaela Lavinia Cîrciumaru, judecător în cadrul Tribunalului București.

Mihaela Lavinia Cîrciumaru este unul dintre cei peste 800 de magistrați care și-au manifestat solidaritatea cu judecătorii și procurorii care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție.

De asemenea, mai mulți comentatori au semnalat că mesajele lor au fost șterse.

Ieri, după ce judecătoarea activistă Sorina Marinaș a schimbat textul protestului pe Justiție – procurorii DNA – semnatari ai demersului, au început să se distanțeze, spunând că ei n-au susținut decât ideea inițială de solidaritate din magistratură. Nu susțin protestele și nici cererile acestora de demitere a diverșilor șefi de instituții, după ce mișcarea a fost acaparată de partidele politice, respectiv USR. În acest caz se află procurorul Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din DNA. Procurorul este unul dintre cei 25 de semnatari din DNA ai protestului inițial, de solidarizare cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. Vezi AICI

Protestul inițial al judecătoarei activiste Sorina Marinaș a fost semnat de 25 din cei peste 160 de procurori DNA. Pe listă, în dreptul DNA – sunt însă trecuți și procurori care activează la EPPO/ Codruța Koveși – o altă semnatară a protestului, și foști procurori DNA, în prezent pensionari speciali.

