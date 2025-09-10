ALERTĂ aeriană la Tulcea. Avioanele de război F-16 românești, ridicate după atacul masiv cu drone rusești din Ucraina

Alertă aeriană și în România, după ce în Polonia au pătruns drone kamikaze rusești. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 9 spre 10 septembrie, după ce sistemele radar au detectat drone în apropierea graniței cu Ucraina, în zona județului Tulcea.

A fost alertă aeriană în România în noaptea de luni spre marți, ca urmare a unui nou atac masiv cu drone asupra sudului Ucrainei.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave de luptă F-16 au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești, pentru misiuni de cercetare și supraveghere.

Potrivit instituției, sistemele radar au detectat un grup de drone în zona localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița cu România. La scurt timp, autoritățile au transmis mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

„Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare”, a precizat MApN într-un comunicat.

Reprezentanții ministerului admit că nivelul de vigilență rămâne ridicat, iar spațiul aerian, maritim și terestru al țării este monitorizat permanent, mai ales după ce în această dimineață mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

„Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a flancului estic al NATO”, a transmis MApN.

Criză la granița NATO. Dronele rusești au intrat în Polonia

Tensiunea crește la frontiera estică a NATO, după ce armata poloneză a confirmat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac rus asupra Ucrainei. Incidentul reprezintă unul dintre cele mai grave episoade de până acum, cu potențial de escaladare la nivel european.

Potrivit Reuters, spațiul aerian deasupra Aeroportului Internațional Chopin din Varșovia a fost temporar restricționat, iar zborurile au fost suspendate pentru scurt timp din cauza operațiunilor militare. Traficul aerian a fost reluat ulterior.

Situația s-a complicat după ce Poliția poloneză a anunțat descoperirea unei drone avariate în satul Czosnowka, regiunea Lublin.

„La ora 5:40 dimineața, în satul Czosnowka, polițiștii au confirmat descoperirea unei drone avariate”, a precizat instituția într-un mesaj pe platforma X.

Premierul Donald Tusk a convocat o ședință extraordinară a Consiliului de Miniștri, iar președintele Karol Nawrocki a anunțat o întâlnire separată la Biroul Național de Securitate, cu participarea premierului.

Deși cei doi lideri se află pe poziții politice opuse, Nawrocki a transmis un apel la unitate: „Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră absolută și necesită o cooperare strânsă”.

Donald Tusk a confirmat că a informat secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situație și despre măsurile luate împotriva „obiectelor care au încălcat spațiul aerian”.