Alertă în București: copil de 11 ani dispărut în Sectorul 3. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un copil în vârstă de 11 ani este căutat de polițiști, după ce a dispărut vineri, 24 aprilie, din Sectorul 3 al Capitalei. Autoritățile au transmis și un mesaj de tip RO-ALERT pentru mobilizarea populației.

Dispariție în plină zi, într-o zonă aglomerată

Potrivit informațiilor transmise de autorități, minorul, identificat ca Stancu Mircea-Mihail, a plecat în jurul orei 14:50 din zona intersecției străzilor Foișorului cu Brândușelor și nu a mai revenit.

Dispariția a pus rapid în alertă polițiștii, având în vedere faptul că este vorba despre un copil, iar zona din care a plecat este una circulată. În acest context, autoritățile au decis să emită și un mesaj RO-ALERT, în speranța că orice persoană care îl vede poate oferi informații utile.

Semnalmentele copilului dispărut

Băiatul are 1,40 m înălțime, aproximativ 40 de kilograme, ochi căprui și păr șaten. În momentul dispariției, purta un tricou galben cu glugă, pantaloni de trening crem și adidași negri cu albastru.

Poliția face apel la cetățeni să anunțe de urgență autoritățile dacă au văzut copilul sau dacă dețin informații care pot ajuta la găsirea lui. Situația este tratată cu maximă seriozitate, iar fiecare minut poate conta.