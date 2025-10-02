Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a prezentat joi raportul verificărilor făcute la Spitalul de Copii din Iași de Corpul de Control și de Inspecția Sanitară de Stat. Oficialul a anunțat deja că va depune plângere penală, după ce verificările făcute în spital au scos la iveală o lungă serie de nereguli în aplicarea protocoalelor de limitare a infecțiilor intraspitalicești. Ministrul a solicitat demiterea și schimbarea din funcție a șefei ATI, despre care susține că ocupă ilegal această poziție.

Alexandru Rogobete anunţă că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Ministrul anunţă că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General

Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.

”Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal”, a arătat Rogobete.

Oficialul de la Sănătate a precizat că au fost descoperite nereguli grave în aplicarea protocoalelor naționale, pentru limitarea răspândirii infecțiilor care au dus la decesul celor șapte bebeluși.

„Cu cât avem mai bine și mai mult raportate infecțiile, cu atât putem interveni mai rapid”

În plus, susține oficialul de la Sănătate unitatea sanitară nu a putut face dovada pentru substanțele biocide pe care le utilizează.

„Încurajez managerii și șefii de secție să raporteze infecțiile. Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale. Nu le mai ascundeți! Cu cât avem mai bine și mai mult raportate infecțiile, cu atât putem interveni mai rapid, pentru a limita răspândirea lor la nivelul pacienților”, a transmis Alexandru Rogobete.

Rogobete a adăugat că spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă din punct de vedere financiar-contabil aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

”Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale”, a declarat ministrul.

Primul caz de infectare cu bacteria Serattia a fost depistat pe 7 septembrie, iar vreme de aproape 2 săptămâni nu s-a făcut nimic, a spus in repetate rânduri ministrul Sănătății, Alexandru Robogete.

Spitalul a raportat târziu către Direcția de Sănătate Publică numărul de copii infectați, iar DSP a făcut prima recomandare epidemiologică abia vineri, când presa a relatat despre focarul de la ATI. Reacția întârziată se suprapune cu grave lipsuri în administrarea unității sanitare, a mai spus ministrul Sănătății.

Miercuri seară, Alexandru Rogobete a mai afirmat că secția de ATI nu are chiuvetă, iar ușile saloanelor sunt din lemn, lucru ilegal, deoarece nu pot fi dezinfectate.

