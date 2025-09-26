Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat într-o intervenție pentru Gândul că situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași este cu atât mai revoltătoare, cu atât nici Direcția de Sănătate Publică și nici spitalul nu au anunțat Ministerul Sănătații despre situația epidemiologică din cadrul unității mediciale. Rogobete a precizat că ministerul s-a autosezitat în urma informațiile apărute în presă.

Reamintim că nouă bebeluși, cu vârsta sub un an, au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași , iar șase dintre ei au murit.

Oficialul de la Sănătate mărturisește că îi va demite, fără drept de apel, pe cei implicați în această tragedie medicală de proporții. Reamintim că șase copii au murit într-un spital din Iași, după ce s-au infectat cu Serratia Marcescens, o bacterie periculoasă, cu evoluție extrem de agresivă și fulminantă.

Experții în medicină legală vor stabili cauzalitatea dintre infecția cu Serratia Marcescens și decesul bebelușilor

La această oră, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, iar echipa de control extinsă a Ministerului Sănătății cercetează și ea întreaga situație medicală din teritoriu.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete a punctat că nu se poate realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces.

Alexandru Rogobete, revoltat de mușamaligarea tragediei de la Iași

Ministrul Sănătății a precizat că, din informațiile existente, primul caz de infecție ar fi apărut pe data de 13 septembrie, însă a fost raportat abia pe 19 septembrie, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

În tot acest timp, oficialul de la Sănătate susține nu a primit nicio informare despre situația din spital și decesele care au avut loc. În plus, Alexandru Rogobete susține că spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și că nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.

Cât despre ceilalți trei pacienți care au supraviețuit infecției, Alexandru Rogobete a precizat unul dintre ei a fost transportat la Spitalul Marie Curie din Capitală, fiind momentan în stare stabilă, hemodinamică. Ceilalți doi pacienți se află în continuare la Iași.

„Infecțiile nu su fost raportate, nu au fost aplicate protocoale pentru limitarea răspândirii. Pacienții erau toți în secția ATI. Starea lor medicală impunea tratament ATI – sindrom malformativ complex cu dismorfism, vorbim despre comorbidități complexe. O spitalizare prelungită de peste trei luni în unele cazuri”, a explicat oficialul de la Sănătate.

Ce urmează după tragedia de la Iași. Alexandru Rogobete anunață măsuri drastice

„Înainte de toate, doresc să transmit condoleanțe. Cei care au impresia că merge și așa, vor pleca din funcții. Aștept raportul Corpului de Control corpului de Control, aștept să înțeleg exact ce s-a întâmplat și vom lua toate măsurile administrative. În momentul de față, am blocat internarea de noi pacienți. Se vor lua măsuri pentru eliminarea germenului. Este un germene destul de comun, dar care pe un teren de patologii complexe sigur ca poate duce la șoc septic și apoi la deces”, a conchis Ministrul Sănătății.

