Prima pagină » Actualitate » Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”

Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”

Mara Răducanu
26 sept. 2025, 17:22, Actualitate
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei:

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat într-o intervenție pentru Gândul că situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași este cu atât mai revoltătoare, cu atât nici Direcția de Sănătate Publică și nici spitalul nu au anunțat Ministerul Sănătații despre situația epidemiologică din cadrul unității mediciale. Rogobete a precizat că ministerul s-a autosezitat în urma informațiile apărute în presă.

Reamintim că nouă bebeluși, cu vârsta sub un an, au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași , iar șase dintre ei au murit.

Oficialul de la Sănătate mărturisește că îi va demite, fără drept de apel, pe cei implicați în această tragedie medicală de proporții. Reamintim că șase copii au murit într-un spital din Iași, după ce s-au infectat cu Serratia Marcescens, o bacterie periculoasă, cu evoluție extrem de agresivă și fulminantă.

Experții în medicină legală vor stabili cauzalitatea dintre infecția cu Serratia Marcescens și decesul bebelușilor

La această oră, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, iar echipa de control extinsă a Ministerului Sănătății cercetează și ea întreaga situație medicală din teritoriu.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete a punctat că nu se poate realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces.

Alexandru Rogobete, revoltat de mușamaligarea tragediei de la Iași

Ministrul Sănătății a precizat că, din informațiile existente, primul caz de infecție ar fi apărut pe data de 13 septembrie, însă a fost raportat abia pe 19 septembrie, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

În tot acest timp, oficialul de la Sănătate susține nu a primit nicio informare despre situația din spital și decesele care au avut loc. În plus, Alexandru Rogobete susține că spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și că nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.

Cât despre ceilalți trei pacienți care au supraviețuit infecției, Alexandru Rogobete a precizat unul dintre ei a fost transportat la Spitalul Marie Curie din Capitală, fiind momentan în stare stabilă, hemodinamică. Ceilalți doi pacienți se află în continuare la Iași.

„Infecțiile nu su fost raportate, nu au fost aplicate protocoale pentru limitarea răspândirii. Pacienții erau toți în secția ATI. Starea lor medicală impunea tratament ATI – sindrom malformativ complex cu dismorfism, vorbim despre comorbidități complexe. O spitalizare prelungită de peste trei luni în unele cazuri”, a explicat oficialul de la Sănătate.

Ce urmează după tragedia de la Iași. Alexandru Rogobete anunață măsuri drastice

„Înainte de toate, doresc să transmit condoleanțe. Cei care au impresia că merge și așa, vor pleca din funcții. Aștept raportul Corpului de Control corpului de Control, aștept să înțeleg exact ce s-a întâmplat și vom lua toate măsurile administrative. În momentul de față, am blocat internarea de noi pacienți. Se vor lua măsuri pentru eliminarea germenului. Este un germene destul de comun, dar care pe un teren de patologii complexe sigur ca poate duce la șoc septic și apoi la deces”, a conchis Ministrul Sănătății.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
BREAKING NEWS Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
17:05
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
16:52
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
16:38
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
JUSTIȚIE Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat
16:03
Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat
SPORT Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs
15:36
Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o nebuloasă planetară de-a lungul a 130 de ani de evoluție
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
EXTERNE Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
16:36
Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
EXTERNE Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
16:31
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
EXTERNE Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
16:16
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
EXTERNE Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
15:44
Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
HOROSCOP Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025
15:40
Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025