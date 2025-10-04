Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar

Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Iată cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar.

Vă mai amintiți de acea fetiță gingașă care nu reușea să pronunțe denumirea celebrului mezel, salam săsesc? Avea doar 4 ani în respectivul spot publicitar, care a rămas în memoria multor români. Acum, Luiza a crescut, iar la 22 de ani distanță, arată diferit, dar și-a menținut oarecum trăsăturile fizice. Nu mai locuiește în România și are o meserie respectabilă.

În anul 2018, Luiza Lucuța a fost acceptată la Universitatea din Glasgow din Scoția. Ea a studiat în străinătate timp de 3 ani, unde s-a specializat în Neuroștiințe.

La 26 de ani, Luiza Lucuța este o fire cât se poate de naturală, nu se machiază și nu își vopsește părul. Este încă pasionată de muzică și cântă în multe dintre filmările pe care le postează adesea în social media. Are și un stil nonconformist, fiind surprinsă adesea purtând chiar haine de bărbat. Părul este tuns scurt.

De mică, i-a plăcut să studieze. A absolvit școala gimnazială în anul 2012 cu media 9,80. Iar la examenul de Bacalaureat, ea a obținut nota 10 la matematică și 9,70 la Limba Română.

Luiza Lucuța nu mai locuiește în România, la ora actuală. Ea locuieștie în Australia. Ca și profesie, ea este doctor în neurostiință la Universitatea de Vest din Sidney.

Autorul recomandă:

Doi români au vrut să intre în Canada cu șase batoane de salam și două găini, dar au ajuns subiect de documentar pe HISTORY Channel

VIDEO | Premierului îi place salamul săsesc. Marcel Ciolacu despre programul „Cumpără românește”: Să nu mai fie doar un slogan