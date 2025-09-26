Prima pagină » Actualitate » Doi români au vrut să intre în Canada cu șase batoane de salam și două găini, dar au ajuns subiect de documentar pe HISTORY Channel

26 sept. 2025, 19:25, Actualitate
FOTO: captură video

Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History Channel, după ce a fost surprins pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Canada cu produse nedeclarate. Scena a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi români au fost opriți pentru verificări amănunțite. Întrebați ce transportă, aceștia au oferit un răspuns simplu, care a stârnit râsul agenților de securitate, dar și al telespectatorilor.

„Mi-a dat dat două găini”, a fost răspunsul plin de sinceritate al celor doi români.

Polițista responsabilă cu verificarea a avut o surpriză de proporţii, când a deschis valizele turiștilor.

„Nu mă așteptam să găsesc două găini uriașe, relativ crude, și stomacul unui animal; era stomac de porc. Am găsit, de asemenea, șase batoane de salam de porc. Aveți în total 5,3 kilograme de carne. Este o cantitate mare. Vom revedea declarația pe care ați făcut-o”, a explicat aceasta.

Problema majoră nu a fost doar cantitatea de produse, ci faptul că pasagerii bifaseră în formular că nu transportă alimente de origine animală. Atunci, ofițerii le-au atras atenția că nedeclararea cărnii este considerată contrabandă în Canada și poate atrage sancțiuni serioase.

„Amândoi ați semnat formularul, ați spus că nu aveți nici unul din produsele indicate, dar pe linia 3 scrie clar: produse din carne, animale, sau părți din ele. Nu le-ați declarat. Aveți certificate de sănătate din România ca să le introduceți în Canada?”, a întrebat polițista.

Cei doi soţi au recunoscut că nu aveau documente, motivând că „e o distanță prea mare” și nu s-au gândit că ar fi necesare acte suplimentare. După verificări multiple, autoritățile canadiene le-au aplicat o amendă destul de mare.

„Nedeclararea cărnii se consideră contrabandă. Am verificat și am observat că ați călătorit foarte mult în ultimii cinci ani. Deci nu este prima dată când completați acest formular. Veți primi o amendă de 1.300 de dolari canadieni. Legile canadiene sunt foarte stricte, atunci când vine vorba despre produsele alimentare”, a precizat ofițerul de serviciu, potrivit Adevărul.

Carnea, găinile și salamul au fost confiscate pe loc și distruse, conform protocolului sanitar canadian, ca măsură pentru prevenirea răspândirii bolilor și pentru a proteja siguranța alimentară.

Documentarul scoate în evidență un fenomen frecvent în rândul românilor din diaspora: încercarea de a duce cu ei gusturile de acasă. Cârnați, slănină, salamuri, găini de curte – pentru mulți români, acestea nu sunt simple alimente, ci simboluri ale copilăriei și legături afective cu familia și tradiția.

„Găina crescută în curte sau salamul de porc făcut în casă amintesc de mesele de sărbători și de iernile petrecute la bunici. Sunt gusturi autentice care nu pot fi înlocuite de produsele din supermarket-urile străine”, au remarcat realizatorii episodului.

FOTO: captură video

