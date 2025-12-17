Uniunea Europeană vrea să facă locuințele mai ieftine pentru tineri. În ultimii 10 ani, costurile caselor au crescut cu aproape 60%

Comisia Europeană a prezentat marți primul său Plan privind locuințele accesibile și a stabilit o foaie de parcurs pentru abordarea crizei locuințelor la nivelul blocului comunitar. Pachetul legislativ urmărește să elibereze fonduri publice pentru locuințe noi, să limiteze închirierile pe termen scurt și să reducă procedurile administrative pentru proiectele de construcții.

În ultimul deceniu, prețurile locuințelor au crescut semnificativ, ceea ce face mai dificilă găsirea de locuințe la prețuri accesibile pentru oameni. Ca răspuns la această problemă, Comisia Europeană a numit primul său comisar pentru energie și locuințe, iar Parlamentul European a înființat o comisie specială pentru criza locunțelor, menită să dezvolte soliuții pentru locuințe decente, durabile și accesibile în întreaga Europă. Între 2016 și 2024, prețurile locuințelor în UE au crescut în medie cu 53%, iar cele mai mari creșteri au fost observate în Ungaria (+209,5%), Lituania (+135%) și Portugalia (+124,4%). În românia, prețurile locuințelor au crescut cu 55,9%.

Închirierile în UE au devenit, de asemenea, mai costisitoare. Între 2010 și primul trimestru din 2025, prețurile la chirii au crescut în medie cu 27,8%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Estonia (+220%), Lituania (+184%), Ungaria (+124%) și Irlanda (+115%). Aceste creșteri s-au datorat parțial închirierilor pe termen scurt.

Românii părăsesc casa părintească la 27 de ani

Costul locuințelor este unul din factorii pe care tinerii îl iau în considerare atunci când decid să se mute din casa familiei și să înceapă o viață pe cont propriu. Alți factori evidețiați de Eurostat sunt: situația de pe piața muncii, obiceriurile culturale și costul vieții în general. În Uniunea Europeană, vârsta medie de părăsire a casei părintești a fost de 26,2 ani în 2024. Vârsta variază, bineînțeles, în funcție de țările UE: de la o medie de 21,4 ani în Finlanda la 31,3 ani în Croația. În România, vârsta medie la care tinerii decid să se mute la casa lor este de 27,3 ani.

„Dreptul la o locuință trebuie să fie un drept fundamental”

„Europa trebuie să își asume în mod colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor care afectează milioane de cetățeni și să acționeze în consecință”, a declarat comisarul european pentru locuințe, Dan Jorgensen. Costurile locuințelor au crescut cu peste 60% în ultimul deceniu. „Locuința nu este doar o marfă, este un drept fundamental”, a spus Jorgensen.

În încercarea de a stimula construcția de noi locuințe, planul Comisiei Europene include o revizuire a normelor privind ajutoarele de stat pentru a autoriza în mod expres utilizarea fondurilor publice pentru construirea de locuințe la prețuri accesibile. Aceste noi norme vor permite guvernelor naționale să investească bani în locuințe pentru familiile din clasa de mijloc, care sunt din ce în ce mai puțin accesibile de pe piața imobiliară.

UE vrea o platformă paneuropeană de investiții pentru locuințe accesibile

Comisia va colabora și cu Banca Europeană de Investiții, băncile naționale și alte instituții financiare pentru a construi, din fonduri publice sau private, noi locuințe accesibile prin intermediul unei platforme paneuropene de investiții. Construcția acestor tipuri de locuințe va fi inclusă ca obiectiv specific în cadrul planurilor naționale de parteneriat.

Bruxelles-ul propune, de asemenea, investiții majore pentru modernizarea locuințelor deja existente, precum și măsuri pentru stabilirea unor standarde comune pentru materialele de construcție.

De asemenea, în încercarea de a asigura prețuri corecte la locuințe, noul plan al UE prevede rezolvarea problemei speculațiilor. În cursul anului următor, Comisia va colecta date despre amploarea acestui fenomen, care a dus la tratarea locuințelor vitale ca „aur sau Bitcoin și alte investiții făcute cu unicul scop de a face bani”, a declarat Jørgensen.

Mai mult, Uniunea Europeană consideră că închirierile turistice au redus drastic oferta de locuințe pentru rezidenții locali și au crescut astfel prețurile cu până la 70% în unele orașe în ultimii 5 ani. Pentru a combate acest fenomen, Comisia Europeană propune o lege pentru a oferi autorităților locale instrumente clare de control. Orașele aflate sub „stres locativ” ar putea impune limite privind numărul de nopți de închiriere pe an sau pot suspenda emiterea de licențe.

