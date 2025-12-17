Prima pagină » Război în Ucraina » Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni

Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni

17 dec. 2025
Astăzi, regiunea ucraineană Sumy s-a confruntat cu o serie de atacuri cu drone rusești care au afectat profund infrastructura energetică, provocând pene de curent, conform declarațiilor Ministrului Energiei, Mykola Kolisnyk.

Mai mult, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că trupele ruse sunt concentrate la sud de Pokrovsk, cu grupuri mici răspândite în oraș. Rușii atacă constant pozițiile ucrainene, înregistrându-se pierderi semnificative.

În paralel, Ministerul rus al Apărării a comunicat, prin intermediul agenției de presă TASS, că forțele armate au neutralizat 180 de drone aparținând Ucrainei într-un interval de 24 de ore.

Progres sau regres?

La momentul actual, armata ucraineană organizează activ rute logistice suplimentare către Pokrovsk și Myrnohrad și a primit, de asemenea, întăriri.

Potrivit declarației făcute de șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, forțele armate ucrainene au preluat controlul asupra a aproximativ 90% din orașul Kupiansk, situat în nord-estul Ucrainei. Anunțul survine la scurt timp după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a evidențiat o victorie împotriva trupelor ruse în această zonă.

„Cel mai periculos lucru este că acest conflict va continua. Și dacă escaladarea continuă, consecințele ar putea fi foarte dure și foarte periculoase pentru Europa și pentru întreaga lume”, a avertizat liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, ridicând semne de întrebare cu privire la evoluția foarte lentă a demersurilor pentru pace.

Europa vrea „pace”, dar continuă să finanțeze lupta?

Cu toată că ieri, 16 decembrie, s-au pus oficial bazele pentru înființarea unei comisii internaționale speciale, care să adreseze cererile legate de despăgubirea Ucrainei, Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania va „transfera (Ucrainei) un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder” anul viitor. Asta înseamnă că lupta va continua și în cursul anului 2026, deși diplomația transatlantică susține că trebuie să se ajungă la un acord de pace cât mai curând posibil.

„Nu există un act de apărare europeană mai important decât sprijinirea apărării Ucrainei. Următoarele zile vor fi un pas crucial pentru asigurarea acestui lucru, depinde de noi să alegem cum finanțăm lupta Ucrainei”, a afirmat recent Ursula von der Leyen în fața parlamentarilor europeni.

Cele mai noi