Ilie Bolojan a vorbit la DigiFM despre scandalul din justiție, dar și despre viitorul coaliției, în contextul moțiunilor împotriva Dianei Buzoianu și a lui Cătălin Predoiu.

„Cetățenii României au încredere au încredere scăzută în politică și în justiție”

„Sunteți mulțumit de funcționarea justiției, penală și civilă?”, a fost întrebarea adresată lui ilie Bolojan.

„Am mai spus cetățenii României au încredere au încredere scăzută în politică și în justiție. Aceste aspecte sunt confirmate de sondaje de opinie. E o realitate pe care nu o putem ocoli. Sunt câteva probleme care au fost punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează o nemulțumire din partea cetățenilor, Trebuie văzut cum putem evita astfel de situații. Un aspect important ține de cum se formează completele, de delegări detașări, astfel încât să ai complete stabile care dau sentințe. E important să vedem de ce în spețe identice, la instanțe diferite, ai sentințe diferite”, a declarat Ilie Bolojan.

„În fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prespcripție”

„Fără să fiu un specialist în materie juridică în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prespcripție. La lucrurile care nu au o relevanță socială e o altă situație. Faptul că un proces durează foarte mult timp nu are nciun rol dpdv social”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul vrea să creeze un grup de lucru format pentru evaluarea situației din justiție

„Am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte cu reprezentanți ai CSM-ului astfel încât la final să avem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acești pe baza legilor pe care funcționează și să vedem ce propuneri convin acest grup”

„Interferența dintre justiție și lumea politică este foarte scăzută din punct de vedere isntituțional. Dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior trebuie intervenit din afară, nu poate fi decât o susținere politică prin lege”.

Bolojan exclude posibilitatea demiterii lui Predoiu

Ilie Bolojan a declarat că nu are motive pentru a-l demite pe Cătălin Predoiu, actual ministru MAI și vicepremier.

„Predoiu are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în manadatul său, o răspundere de care nu poate fugi. Când s-au făcut aceste modificări au fost două compnente, ridicare MCV-ului și eliminare politicului din justiție”, a afirmat premierul. „Nu pot să judec un ministru care răspunde de un portofoliu cum e MAI, unde Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea unui sistem, unde nu mai este în funcție de ani de zile”, a adăugat Bolojan. „Am trimis președintelui o invitație să delege o persoană în acest grup de lucru”, a menționat Bolojan.

Ilie Bolojan comentează moțiune de demitere a Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei”

Întrebat cu privire la adoptarea moțiunii de demitere a ministrului Mediului Diana Buzoianu, Bolojan a răspuns:

„Din punct de vedere uman e greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei. Din aceste dispute nu câștigă nimeni din coaliție. Avem două posibilități: să resetăm lucrurile în această coaliție, să facem o reevaluare a tot ce n-a mers, o ipoteză pe care o consider fezabilă. A doua ipoteză e să continuăm în acest fel: azi o moțiune, invective, critici. Asta înseamnă că lucrurile vor degenera și este greu ca o coaliție să funcționeze astfel. Am preluat critici nemeritate. Când ești într-o astfel de coaliție cu patru partide trebuie să ai grijă care e nivelul replicii”, a declarat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat, cu privire la încălcarea protocolului de către PSD, că astfel de acțiuni nu pot decât să ducă la sfârșitul inevitabil al coaliției.

„Dacă nu se resetează relațiile în coaliție e o chestiune de timp până când lucrurile vor escalada iar lucrurile se vor termina prost”

Bolojan, despre porecla „Ilie Sărăcie”

„E simplu să pui etichete, e simplu să pui sloganuri. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara din situații dificile. Nu mă iau după strigături, înjurături. Când te critică un om serios, te gândești că poate are dreptate. Când ești înjurat doar de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau au alte agende, e inutil”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan neagă că s-ar fi căsătorit

Ilie Bolojan a declarat că nu s-a căsătorit și refuză să comenteze vis-a-vis de acest subiect.

„Uneori afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real, dar având în vedere că este o informație care nu-i interesează pe cetățeni, am refuzat să comentez pe tema asta”

De asemenea, Bolojan a declarat că există posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în cadrul Partidului Național Liberal.

FOTO: Mediafax