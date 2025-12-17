Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, noi declarații despre vestea că s-ar fi căsătorit: „O informație care nu-i interesează pe cetățeni”

Ilie Bolojan, noi declarații despre vestea că s-ar fi căsătorit: „O informație care nu-i interesează pe cetățeni”

Ruxandra Radulescu
17 dec. 2025, 13:13, Știri politice
Ilie Bolojan, noi declarații despre vestea că s-ar fi căsătorit:

Ilie Bolojan a vorbit la DigiFM despre scandalul din justiție, dar și despre viitorul coaliției, în contextul moțiunilor împotriva Dianei Buzoianu și a lui Cătălin Predoiu. 

„Cetățenii României au încredere au încredere scăzută în politică și în justiție”

„Sunteți mulțumit de funcționarea justiției, penală și civilă?”, a fost întrebarea adresată lui ilie Bolojan.

„Am mai spus cetățenii României au încredere au încredere scăzută în politică și în justiție. Aceste aspecte sunt confirmate de sondaje de opinie. E o realitate pe care nu o putem ocoli.

Sunt câteva probleme care au fost punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează o nemulțumire din partea cetățenilor, Trebuie văzut cum putem evita astfel de situații. Un aspect important ține de cum se formează completele, de delegări detașări, astfel încât să ai complete stabile care dau sentințe.

E important să vedem de ce în spețe identice, la instanțe diferite, ai sentințe diferite”, a declarat Ilie Bolojan.

„În fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prespcripție”

„Fără să fiu un specialist în materie juridică în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prespcripție. La lucrurile care nu au o relevanță socială e o altă situație. Faptul că un proces durează foarte mult timp nu are nciun rol dpdv social”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul vrea să creeze un grup de lucru format pentru evaluarea situației din justiție

„Am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte cu reprezentanți ai CSM-ului astfel încât la final să avem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acești pe baza legilor pe care funcționează și să vedem ce propuneri convin acest grup”

„Interferența dintre justiție și lumea politică este foarte scăzută din punct de vedere isntituțional. Dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior trebuie intervenit din afară, nu poate fi decât o susținere politică prin lege”.

Bolojan exclude posibilitatea demiterii lui Predoiu

Ilie Bolojan a declarat că nu are motive pentru a-l demite pe Cătălin Predoiu, actual ministru MAI și vicepremier.

„Predoiu are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în manadatul său, o răspundere de care nu poate fugi. Când s-au făcut aceste modificări au fost două compnente, ridicare MCV-ului și eliminare politicului din justiție”, a afirmat premierul.

„Nu pot să judec un ministru care răspunde de un portofoliu cum e MAI, unde Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea unui sistem, unde nu mai este în funcție de ani de zile”, a adăugat Bolojan.

„Am trimis președintelui o invitație să delege o persoană în acest grup de lucru”, a menționat Bolojan.

Ilie Bolojan comentează moțiune de demitere a Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei”

Întrebat cu privire la adoptarea moțiunii de demitere a ministrului Mediului Diana Buzoianu, Bolojan a răspuns:

„Din punct de vedere uman e greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei. Din aceste dispute nu câștigă nimeni din coaliție.

Avem două posibilități: să resetăm lucrurile în această coaliție, să facem o reevaluare a tot ce n-a mers, o ipoteză pe care o consider fezabilă. A doua ipoteză e să continuăm în acest fel: azi o moțiune, invective, critici. Asta înseamnă că lucrurile vor degenera și este greu ca o coaliție să funcționeze astfel. Am preluat critici nemeritate. Când ești într-o astfel de coaliție cu patru partide trebuie să ai grijă care e nivelul replicii”, a declarat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat, cu privire la încălcarea protocolului de către PSD, că astfel de acțiuni nu pot decât să ducă la sfârșitul inevitabil al coaliției.

„Dacă nu se resetează relațiile în coaliție e o chestiune de timp până când lucrurile vor escalada iar lucrurile se vor termina prost”

Bolojan, despre porecla „Ilie Sărăcie”

„E simplu să pui etichete, e simplu să pui sloganuri. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara din situații dificile. Nu mă iau după strigături, înjurături.

Când te critică un om serios, te gândești că poate are dreptate. Când ești înjurat doar de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau au alte agende, e inutil”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan neagă că s-ar fi căsătorit

Ilie Bolojan a declarat că nu s-a căsătorit și refuză să comenteze vis-a-vis de acest subiect.

„Uneori afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real, dar având în vedere că este o informație care nu-i interesează pe cetățeni, am refuzat să comentez pe tema asta”

De asemenea, Bolojan a declarat că există posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în cadrul Partidului Național Liberal.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei
13:14
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei
FLASH NEWS Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern
12:37
Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”
12:06
Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”
LIVE UPDATE Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026
11:30
Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026
ULTIMA ORĂ Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI, Kash Patel. Ce au discutat
11:03
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI, Kash Patel. Ce au discutat
FLASH NEWS Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
10:04
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi