Tabel complet | Ce primă de Crăciun încasezi în funcție de zodie

Tabel complet. Mult a fost, puțin a mai rămas până când vin sărbătorile de iarnă. Perioada aceasta aduce diverse surprize, de la cadouri până la bonusuri la final de an. De altfel, luna decembrie 2025 aduce vești favorabile și pentru zodii. Iată ce primă de Crăciun încasezi în funcție de semnul zodiacal sub care te-ai născut, potrivit CANCAN.

Veștile sunt pozitive pentru mai mulți nativi ai zodiacului european. Finalul anului 2025 vine cu bonusuri și prime pentru ei, pentru eforturile depuse de-a lungul ultimelor luni. Energia specială se reflectă și în plan financiar pentru zodii, iar pentru unele dintre eie pot exista câștiguri neașteptate, precum și bonusuri consistente. Munca le este recunoscută, răbdarea le este răsplătită, iar situația financiară pare să intre pe un făgaș echilibrat.

Ce primă de Crăciun încasezi în funcție de zodie

Universul „lucrează” pentru fiecare zodie în parte, iar luna decembrie 2025 poate să aducă bonusuri substanțiale. Aflați sub protecția unor influențe astrale puternice, mai mulți nativi vor atrage abundență materială sub formă de prime de Crăciun.

Sărbătorile nu vin cu „mâna goală” pentru nativi. În cazul nativilor Berbec, de exemplu, prima de Crăciun ar putea fi generoasă – 1.200 de lei. Totuși, nu sunt nativii care ar putea încasa cei mai mulți bani. Pe listă se află și nativii Taur, care vor sta mai bine la capitolul acesta: primă de Crăciun de 1.800 de lei.

Norocul va fi și de partea nativilor Gemeni. Prima de Crăciun va fi de ordinul sutelor de lei și pentru ei. Însă, lista este completată cu o zodie care va încasa cei mai mulți bani. Este singurul nativ care va da „lovitura” în planul financiar, la capitolul bonusuri de final de an.

AFLĂ CE PRIMĂ DE CRĂCIUN VEI PRIMI, ÎN FUNCȚIE DE ZODIE. TABEL COMPLET CU NATIVII CARE VOR ÎNCASA CEI MAI MULȚI BANI.

Sursă foto: Cancan